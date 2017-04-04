Навигация по Амуру в Хабаровске начнётся 29 апреля

Летние речные пассажирские перевозки в краевой столице стартуют 29 апреля. Теплоходы будут ходить по трём маршрутам на острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. На эти цели администрация Хабаровска выделит более 30 миллионов рублей.

В этом году в рамках Федерального закона перевозку организуют с применением финансового обеспечения за счёт бюджетных средств. Сейчас проводят аукцион, который должен завершиться 17 апреля. Договор с исполнителем подпишут не ранее чем через десять дней после этой даты.

«В этом году сохраняется расписание. Сохраняются льготы для малообеспеченных пассажиров, несмотря на то, что на 70 процентов расходы частного бизнеса, то есть перевозчика, закрываются бюджетными средствами, деньгами из городской казны», — рассказал мэр краевой столицы Александр Соколов.

Городская администрация сообщила компаниям, занимающимся речными перевозками и работающим в других регионах Дальнего Востока, что они могут принять участие в конкурсе. Пока согласие дало ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», предприятие уже готовит суда к началу сезона. Этот же предприниматель занимался доставкой дачников на острова, но каждый раз грозил прекратить работу из-за невыплаты чиновниками нескольких миллионов за 2015 год.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за того, что на ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» сложилась непростая финансовая ситуация, а также из-за убыточности некоторых направлений, ремонтные работы выполняли не в полном объёме. Это могло повлиять на сроки начала навигации. Чтобы полноценно подготовить флот, глава региона Вячеслав Шпорт поручил муниципальным властям проработать альтернативные схемы финансирования. В итоге администрация Хабаровска увеличила сумму контракта с 22 миллионов рублей до почти 30 миллионов.

По информации пресс-службы администрации города, стоимость билета на речные трамвайчики определит комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. О цене проезда пассажирам сообщат перед началом навигации.