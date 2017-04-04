В хабаровской многоэтажке раньше времени отключили отопление

Сегодня, 4 апреля, в многоэтажном жилом доме на улице Истомина, 75 отключили отопление. Подачу горячей воды в батареи пришлось перекрыть из-за локальной коммунальной аварии. Перебоев с холодным водоснабжением в Хабаровске на сегодняшний день нет.

По информации Единой городской диспетчерской службы, за минувшие сутки с улиц города убрали и вывезли 325 кубометров мусора и смёта. В течение дня 149 единиц техники предприятий благоустройства работали на дорогах Хабаровска, ещё семь машин выпустили в ночную смену.

С утра в дальневосточной столице не работает 50 лифтов. За сутки случилось 39 дорожно-транспортных происшествий и 34 возгорания. К специалистам скорой помощи обратились 705 граждан. Сегодня утром на маршруты вышла 661 единица общественного транспорта. Это 42 трамвая, 597 автобусов и 22 троллейбуса.