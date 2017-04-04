В районе имени Лазо воровка сдала на металлолом плиту и обогреватель

Молодая женщина украла кухонную технику и обогреватель у своей односельчанки — жительницы села Васильевка района имени Лазо. Чтобы проникнуть в чужое жильё, 20-летняя преступница вскрыла замок на входной двери, а похищенное успела сдать на металлолом, прежде чем её задержали.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась женщина, проживающая в селе Васильевка. Она сообщила, что неизвестные сломали замок входной двери её дома и похитили микроволновую печь, электрическую плиту и обогреватель общей стоимостью более 22 тысяч рублей. Стражи правопорядка по подозрению в краже задержали односельчанку потерпевшей.

«Похищенное злоумышленница сдала в пункт приёма металлолома, а полученные деньги потратила. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о квартирных кражах. Так, в районе имени Лазо задержать домушника помогла бдительная соседка потерпевших: она подглядывала в глазок своей входной двери и заметила незнакомого человека на лестничной площадке. А в дальневосточной столице мужчина, в прошлом имевший ряд проблем с законом за имущественные преступления, решил добавить в свою копилку ещё одну судимость. Он украл наличность из чужой квартиры, проникнув в помещение через взломанную балконную дверь. Злоумышленника не остановило даже то, что в одной из комнат находилась престарелая женщина.