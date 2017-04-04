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В Хабаровском крае клещи разносят новую заразу

В Хабаровском крае клещи разносят новую заразу
Эпидемиологи выявили в крови укушенных возбудителей особой лихорадки
сегодня, 09:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: социальные сети

Новая болезнь в наступающем тёплом сезоне угрожает жителям Хабаровского края и соседних регионов. Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора подтвердили появление на российском Дальнем Востоке возбудителя клещевой возвратной лихорадки. Её вызывает бактерия Borrelia miyamotoi. Впервые её выявил в 1995 году американский учёный Дюрлэнд Фиш — он наблюдал пострадавших от укусов иксодовых клещей жителей Японии.

В 2011 году специалисты центрального НИИ эпидемиологии под руководством Александра Платонова доказали, что случившаяся тогда вспышка непонятной болезни в Екатеринбурге была вызвана именно этим микробом. Углублённые исследования в этом направлении уже несколько лет продолжаются также в географически близком к Японии Хабаровске, где и была впервые открыта Borrelia miyamotoi.

«С 2014 года на базе нашего НИИ мы начали изучение клещевой возвратной лихорадки (Borrelia miyamotoi). Сейчас в России в целом и в Хабаровском крае в частности идёт изучение распространённости этого возбудителя и его роли в инфекционной патологии населения, — рассказала в интервью корреспонденту программы «Вести. Хабаровск» заведующая отделом природно-очаговых инфекций хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Анна Драгомерецкая. — В 2015 году мы провели исследования, которые показали, что действительно причиной заболевания людей, пострадавших от присасывания клеща, стал именно этот возбудитель. Он был выделен из биологического материала от инфицированных. Это очень актуальное исследование. Необходимо привлекать внимание медицинских работников к тому, что кроме клещевого энцефалита, кроме иксодового клещевого боррелиоза, кроме клещевых риккетсиозов, которые на слуху, есть и другие возбудители».

На медицинских сайтах болезнь, вызываемую бактериями Borrelia Miyamotoi, также называют клещевым возвратным тифом. Переносчик инфекции — обычный иксодовый клещ, который известен распространением более страшной напасти — энцефалита. При попадании возбудителя возвратной лихорадки в кровь человека, место укуса в первые же минуты превращается в крошечный узелок. Спустя несколько дней он становится папулой (прыщик) тёмно-вишневого цвета, а вокруг появляется красно-синее кольцо диаметров до трёх сантиметров.

«Начало болезни, как правило, острое и сопровождается ознобом, температура тела быстро достигает 38 — 40 градусов. Пациенты жалуются на сильную головную боль, выраженную слабость, жажду, боли в крупных суставах. Наблюдается бред и даже кратковременная потеря сознания. Вначале больные возбуждены, часто меняют положение в кровати, у них нарушается сон; больной часто погружается в глубокую дремоту, нередко разговаривает во сне. Иногда повышение температуры сопровождается тошнотой и рвотой, — описывает симптомы клещевой возвратной лихорадки «Вестник инфектологии и паразитологии». — Первый лихорадочный приступ длится от 1 до 3 дней (редко 4 дня). После кратковременного облегчения на период до суток, наступает следующий приступ, который длится 5-7 дней, в свою очередь заканчивается ремиссией с длительностью в 2-3 дня. Последующие приступы становятся короче, а периоды апирексии длиннее, всего их может быть 10-20».

Пока летальные случаи от возвратной лихорадки, которую вызывают распространяемые клещами бактерии Borrelia miyamotoi, в научной литературе не описаны. Однако близкий родственник этой бациллы из Африки — Borrelia duttoni — убивает на «чёрном» континенте сотни человек.

Кроме новой для дальневосточников возвратной лихорадки, таёжные клещи помимо энцефалита переносят ещё несколько страшных инфекций. Укус кровососа может привести к болезни Лайма, анаплазмозу, эрлихиозу или риккетсиозу. Бывает, что у одного перенёсшего укус пациента обнаруживают сразу несколько заболеваний одновременно. По информации специалистов хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии, в регионе ежегодно растёт число укушенных иксодовыми клещами. Если в 2010 году в учреждении зарегистрировали около 800 обращений, то в 2016 эта цифра перевалила за 7 тысяч. Медики исследовали 2 700 принесённых пациентами клещей, 6 % из них оказались переносчиками страшных инфекций.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что в этом году из-за раннего и быстрого потепления клещи проснулись раньше обычного. Первые жертвы паукообразных уже обратились в медицинские учреждения за помощью. Известно о первом в этом году случае присасывания паразита не в лесу или на даче, а в Волочаевском городке — практически в центре Хабаровска.

 
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