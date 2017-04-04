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Хабаровчане хотят пользоваться "капсульными" мусоросборниками: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане хотят пользоваться "капсульными" мусоросборниками

Хабаровчане хотят пользоваться "капсульными" мусоросборниками
На новые баки выделят деньги в рамках муниципального и федерального грантов
сегодня, 09:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице традиционные контейнеры возле подъездов и во дворах домов хотят заменить на новые системы сбора бытовых отходов. «Капсульные» мусоросборники мэрия Хабаровска предлагает установить вместо металлических и пластиковых баков.

В нескольких дворах города уже установлены порядка двух десятков таких ёмкостей. Хабаровчане уже успели оценить достоинства новых баков: они более компактны, гигиеничны, экологичны и экономичны.

«Он состоит из капсулы, герметичной крышки, крепёжной рамы для мусорного мешка и, собственно, самого мешка. В крышке имеется большой люк, через который пользователи сбрасывают мусор. На 2/3 объёма контейнер зарыт в землю. Под крышкой, внутри капсулы, установлен мешок из прочного пластика, для сбора отходов. Срок службы мешка — 1 год, а время эксплуатации капсулы и крышки, изготовленных из пенополистирола высокого давления, практически неограничено. Вместительность мусоросборника — 5 кубометров, благодаря чему одна капсула заменяет шесть обычных мусорных контейнеров. Стоимость одного контейнера начинается от 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Герметичная крышка не позволяет мусору разлетаться, бак не источает зловоние. Благодаря большей вместимости (в сравнении с обычным контейнером) сокращается кратность вывоза отходов, поэтому эксплуатация такой капсулы значительно экономичнее. Получить благо цивилизации можно, выиграв конкурс грантов. Приём документов начался 10 марта, а окончание срока подачи заявок — 15 апреля 2017 года. Имена обладателей грантов комиссия огласит в первой декаде мая. На данный момент в мэрию Хабаровска уже подали 44 заявки.

«Как и в прошлые годы, муниципальный грант будет предоставляться на условиях долевого финансирования, при этом доля средств гранта, выделяемых городом, не может превышать 67 % от общей стоимости проекта. Остальные деньги его авторы должны изыскать из собственных фондов. Максимальный размер гранта составит один миллион рублей на благоустройство двора и 500 тысяч рублей ─ на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. Всё будет зависеть от предпочтений собственников жилья», — сообщил заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Александр Сергеев.

Текущий год для собственников жилья полон сюрпризов: хабаровчане смогут побороться не только за муниципальные средства на благоустройство дворов в рамках мероприятий государственного приоритетного проекта «Формирование городской среды». Об этой форме поддержки РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее: для благоустройства населённых пунктов в 2017 году выделено свыше 300 миллионов рублей, из них 233,5 миллиона — деньги федеральной казны. Первый транш краевые власти готовятся получить уже в этом месяце. Со всеми запланированными мероприятиями в рамках проекта «Городская среда» можно ознакомиться в Интернете — на сайтах самих муниципальных образований, а также на главном информационном портале краевого министерства ЖКХ. В документах укажут перечень работ, сроки их выполнения, порядок участия граждан и другие ключевые моменты.

 
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