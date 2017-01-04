Хабаровский хоккейный клуб «Амур» начал 2017 год с «сухого» поражения. В первой игре нового года «тигры» уступили «Словану» в Братиславе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Матч в Братиславе начался, когда в Хабаровском крае было уже 4 часа утра. На дальневосточников большое влияние оказала акклиматизация. В итоге подопечные Андрея Мартемьянова не смогли оформить ни одной шайбы, в то время как пропустили две.

Оба гола пришлись на второй период. Отличились капитан «Слована» Михал Серсен и Марек Дялога. В третьем периоде хабаровчане так и не смогли распечатать ворота Барри Браста. Финальный свисток в этой игре прозвучал тогда, когда в Хабаровске стрелки часов уже показывали начало седьмого.

После матча со «Слованом» в копилке «Амура» по-прежнему значатся 50 очков. «Тигры» держатся за 13-е место в турнирной таблице конференции «Восток».

Следующий матч подопечные Мартемьянова проведут 5 января против «Медвешчака». Домашняя серия «тигров» начнётся 12 января и продлится вплоть до 26 января. Хабаровчанам предстоит провести шесть игр на родном льду и принять минское и рижское «Динамо», финский «Йокерит», приморский «Адмирал», а также снова «Слован» и «Медвешчак».