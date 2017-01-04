Пока житель Хабаровского края спал, его машину продали

В Хабаровском крае полицейские раскрыли необычную автомобильную кражу. Пока житель города Советская Гавань спал, его машину присвоил и успел продать его же друг, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, местный житель обратился в районный отдел полиции с заявлением о пропаже автомобиля стоимостью 100 тысяч рублей. Мужчина уточнил, что оставил машину на ночь около дома по улице Гончарова, а утром не обнаружил её на месте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого в хищении транспортного средства. Им оказался 23-летний товарищ заявителя. Более того, накануне преступления он был в гостях у потерпевшего и вместе с ним употреблял алкоголь.

Проводив гостя, хозяин квартиры лег спать. Однако его друг спустя какое-то время вернулся, спокойно воспользовался тем, что входная дверь квартиры была не заперта, и похитил со стола ключи от иномарки мужчины. После этого он уехал на машине своего друга и даже успел продать её.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции пытаются найти угнанный автомобиль.