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В Закдуме назвали основные проблемы здравоохранения Хабаровского края

В Закдуме назвали основные проблемы здравоохранения Хабаровского края
Депутаты считают, что регион заслуживает повышенного финансирования в этой сфере
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина назвала основные проблемы, существующие в сфере здравоохранения региона. В ходе брифинга, посвящённого бюджету краевого Фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год, она назвала субъект Федерации «очень особенным» и выразила мнение, что Москве следовало бы пересмотреть методику начисления субсидий.

«Есть вопросы, над которыми нам надо работать. Цифры цифрами, но существующая федеральная методика написана для всех регионов России. Повышающий коэффициент 1,6 мы имеем, но Хабаровский край — он очень особенный в смысле большой протяжённости и малонаселённости. А это влечёт дополнительные расходы, которые, может быть, не так выражены в центральной части страны», — сказала депутат.

Методика, о которой шла речь на брифинге, в последние годы определяет размер субвенции, которую получает местный Фонд ОМС из бюджета центрального Фонда. В Москве устанавливают подушевой норматив финансирования базовой программы медстрахования (в 2017 году он составляет около 8,9 тысячи рублей — прим. ред.), который умножают на количество жителей конкретного субъекта Федерации и на коэффициент, если таковой действует в его отношении.

Наталия Пудовкина также отметила необходимость проводить профилактические мероприятия в городах и сёлах региона. По её мнению, диспансеризация населения могла бы снизить финансовую нагрузку в сфере здравоохранения, если бы больше хабаровчан больше заботились о своём здоровье.

«Третье, над чем мы тоже работаем совместно с правительством края — это как нам трудоспособное население заставить платить в Фонд ОМС. Не секрет, что у нас много взрослых людей сегодня по тем или иным причинам нигде не работают, а значит — и не являются плательщиками», — подчеркнула председатель комитета.

Подводя итог своему выступлению, депутат сказала, что здравоохранение — это самая быстроразвивающаяся отрасль, на которую «денег никогда не хватит», а также отметила, что это утверждение справедливо для всего мира. Она добавила, что власти региона продолжат работать над повышением эффективности деятельности медицинских организаций.

 
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