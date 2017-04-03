Картина дня в Хабаровском крае: Дарт Вейдер в одеяле и весенний пал

Рабочая неделя в Хабаровском крае началась с обсуждения воскресной причуды одного из жителей региональной столицы. В соцсетях появилась фотография мужчины, который прогуливался по центру города, завернувшись в белое одеяло на манер плаща. Странника быстро окрестили местным Дартом Вейдером (одним из главных антагонистов из популярной саги «Звёздные войны — прим. ред.), предположив, что белый цвет «мантии» свидетельствует о том, что он перешёл на светлую сторону Силы, движущей джедаями.





Пожарные сообщили, что сезон весенних палов наконец-то можно считать официально открытым. Со всеми сопутствующими «прелестями»: запахом гари и хлопьями сажи от горелой травы. Ежегодный бич жителей дальневосточной столицы вернулся — увы, это было неизбежно. За минувшие выходные спасатели зафиксировали 49 термических точек по всему региону. Преимущественно очаги возгорания располагались вне населённых пунктов, а основной причиной стал пал сухой растительности. Правда, контролируемый.





На сегодняшний день в Аванском, Оборском и Хабаровском лесничествах уже спалили около 30 % намеченных участков. А всего огонь планируют пустить на территории в 70 тысяч гектаров. Делают это, как ни парадоксально, для профилактики пожаров. Словом, жгут! Одновременно с этим рядовые хабаровчане анонимно признаются, что и сами не прочь устроить пал. Об этом свидетельствуют результаты опроса.





Ещё немного об опасностях мира сего. Угрожающий жизни человека птичий грипп движется в сторону Дальнего Востока России. Об этом предупреждает заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов. Первым под ударом окажется Приморье, а затем — по пути миграции пернатых — Хабаровский край, Магадан, Камчатка, Чукотка. Будьте внимательны.





В обществе тоже не всё спокойно. Хабаровчанка вышла на одиночный пикет, обвинив мэра города в репрессиях, а на участке Комсомольской трассы между сёлами Тополево и Мирное собрались дальнобойщики, которые продолжают бастовать против системы налогообложения «Платон». Причём, протестуют они по-особенному: никаких лозунгов не скандируют, плакатов с призывами не размещают. Побывавший на месте этой акции заместитель председателя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрей Фёдоров сравнил происходящее с пикником. Пикник на обочине, стало быть. Простите за тавтологию.





Тем временем в аппарате управления дальневосточной столицы произошли изменения. Вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда ушёл со своего поста. Зачем и почему это произошло, не совсем понятно, но известно, что чиновник продолжит работу в администрации города — правда, на другой должности.





Немного новостей есть из мира чисел, а точнее — их роста и снижения. С одной стороны, в Хабаровском крае стало меньше белоплечих орланов и призывников, с другой — есть прирост в цене на проезд в автобусах 56-го маршрута в столице и в количестве свиноводческих комплексов по региону. Видимо, это и есть равновесие сил.





Закончить обзор всё же хочется на мажорной ноте. Например, министерство обороны России утвердило программу проведения международного фестиваля «Амурские волны» — долгожданного в Хабаровске и за его пределами музыкального праздника. С 25 мая по 2 июня по всему городу будут греметь военные оркестры. Впервые выступающих примет арена краевого цирка.