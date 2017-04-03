Водители хабаровских маршруток готовы к штрафам за стоячих пассажиров

По мнению шофёров, лучше заплатить 500 рублей, чем ругаться с горожанами

В краевом центре водители маршруток готовы выплачивать штрафы за «лишних» пассажиров, которые вынуждены стоять в салоне общественного транспорта. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с осени 2015 года предприниматели, которые выпускают на линию микроавтобусы, по уставу автомобильных дорог обязаны возить людей только на сидячих местах.





Однако на единственном маршруте от микрорайона «Ореховая сопка» до центра города салоны транспортных средств всегда заполнены, в том числе пассажирами, которые путешествуют стоя. «Корейцы» марки Cherus предназначены только для перевозки на сидячих местах, но, по словам водителей автобусов, это требование закона выполнить нереально.

«Людей жалко, им же на работу надо, они просятся в автобус, а на отказ впустить их начинают ругаться. Нам проще штраф заплатить, чем ругань слушать», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» один из водителей на маршруте № 82.





Полицейские тоже находятся в безвыходном положении: инспекторы останавливают битком набитые автобусы и выписывают шофёрам штрафы, а стоячим пассажирам приходится покидать салон маршрутки и ждать следующий. Он прибывает через четыре минуты, но, как правило, с аналогичным нарушением.

По словам водителей 82-го маршрута, ситуация вскоре может измениться. Предприниматель уже закупает новую партию автобусов. В них, как сообщают шофёры, будет разрешена перевозка стоячих пассажиров.





Ранее агентство писало, что начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый озвучил своё мнение по поводу этой ситуации. По его словам, в случае, если микроавтобусы перевозят пассажиров стоя, хотя это запрещено требованиями безопасности, горожане имеют право не оплачивать проезд.