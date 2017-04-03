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В Хабаровске снова повысили цену на проезд в автобусе № 56: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске снова повысили цену на проезд в автобусе № 56

В Хабаровске снова повысили цену на проезд в автобусе № 56
Установленная ранее стоимость не продержалась и трёх недель
сегодня, 17:20
Транспорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В дальневосточной столице произошло очередное повышение цен на проезд, причём на одном из маршрутов, где это уже было около двух недель назад. Предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками на автобусном маршруте № 56, поднял стоимость одной поездки до 25 рублей. Соответствующее объявление жители Хабаровска увидели сегодня, 3 апреля, в салонах общественного транспорта.

«В связи с увеличением затрат, связанных с повышением стоимости ГСМ (горюче-смазочные материалы — прим. ред.), запасных частей и т.д. информируем Вас о том, что с 03.04.2017 тариф на перевозку пассажиров в автобусах маршрута № 56 будет составлять 25 рубля», — в письменной форме обратился к клиентам директор компании-перевозчика Юрий Васильев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», горожане заметили рост цен на 56-м маршруте в середине марта — передвижение на нём в течение двух недель с лишним обходилось в 23 рубля. По словам перевозчиков, на эти меры их вынудила пойти забота о безопасности пассажиров. Кроме того, 25 рублей составляет цена проезда на маршрутах № 17, 35, 49, 54 и 88. Также специалисты трамвайно-тролейбусного управления изучили цены на перевозки автобусами по тем маршрутам, которые перекликаются с путём следования электротранспорта. Право повысить стоимость проезда до 23 рублей у предприятия имелось ещё с мая 2016 года, и в учреждении им воспользовались.

 
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