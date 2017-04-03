Очередной перевозчик в Хабаровске отказался от автобусного маршрута

Автобусный маршрут № 23 в Хабаровске оказался без хозяина. Индивидуальный предприниматель Степан Овсоян отказался работать на линии. Теперь администрация краевой столицы объявляет очередной конкурс, чтобы определить нового победителя, который займёт место ушедшего бизнесмена.

«Овсоян действительно отказался работать на маршруте № 23. У каждого предпринимателя есть на это право. Теперь будем проводить конкурс в течение 90 дней. Пока длится эта процедура, он будет возить пассажиров», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

В любом случае, без автобуса № 23 пассажиры не останутся — на линии работает муниципальный перевозчик. К тому же, среди предпринимателей уже сейчас есть желающие занять место Степана Овсояна.

«У человека не выдержали нервы, он устал от постоянных проверок УФАС, их заявлений, что его будут штрафовать, что у него всё не так. Сейчас он не в состоянии что-то комментировать и не может пока сказать о дальнейших планах. Но людей он возит, рук не опускает. Как только объявят конкурс, найдутся желающие выйти на его маршрут», — рассказал директор Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска Валентин Шадуя.

Это не первый случай, когда предприниматели отказываются от выигранных маршрутов. Агентство писало, что перевозчик, который по результатам конкурса получил право выставить свои автобусы на рейс № 16, передумал на нём работать. ИП Желудков посчитал маршрут нерентабельным. После этого бизнесмен из Приморья просчитал выгоду от работы на 16-м и согласился возить пассажиров на этом направлении. Он был единственным участником нового конкурса и стал его победителем. На линию он выставил несколько автобусов Mercedes.