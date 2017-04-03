Хабаровчанка вышла на одиночный пикет с обвинениями в адрес мэра

В дальневосточной столице местная жительница проводит одиночный пикет. Женщина вышла на одну из центральных улиц Хабаровска с плакатом. По мнению горожанки, гражданские права её семьи нарушены, и в сложившейся ситуации она обвиняет мэра краевого центра. Акция проходит на пересечении улиц Ленина и Дзержинского.

«Обвиняю мэра: репрессии — криминал, коррупция — фашизм», — написано на плакате местной жительницы.

Фотографии с одиночного пикета появились в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». На обороте плаката женщина разместила информацию о том, что во время акции с ней нельзя вести беседы.

«Извините, стоять рядом со мной и разговаривать со мной нельзя», — сказано в послании к прохожим.

В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», одиночные пикеты не требуют согласования с различными городскими инстанциями. Однако их участники должны помнить, что мероприятие может стать несанкционированным в случае, если рядом с ними появляются другие граждане, которые выражают аналогичное мнение или любым другим способом поддерживают инициатора. В таком случае правоохранители могут расценить акцию как массовый пикет, который требует согласования с администрацией населённого пункта.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о другом общественном мероприятии против местных властей. Горожане собрались у здания управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Участники митинга потребовали отставки руководства главного управления регионального контроля и лицензирования краевого правительства. Значительная часть недовольных всё же выступала за необходимость разбирательства в сфере услуг такси. К горожанам вышел заместитель начальника управления Владимир Есин. Он высказал предположение о том, что в Хабаровске налицо попытка перекроить существующий рынок услуг такси. Есин озвучил, что обвинения в коррупции и сговоре — не более чем клевета.