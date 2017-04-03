В Хабаровске подростки предстанут перед судом за убийство таксиста

Один из фигурантов признал вину полностью, второй до сих пор отрицает свою причастность

Закончилось предварительное расследование преступления, совершённого подростками — 1 декабря 2016 года они убили таксиста в Индустриальном районе Хабаровска. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением заместитель прокурора региона направил в суд. Несовершеннолетних злоумышленников обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса, общий срок лишения свободы по которым для каждого из фигурантов может превысить 10 лет. Среди них «Убийство с отягчающими обстоятельствами», «Разбойное нападение с причинением потерпевшему тяжкого вреда здоровью», а также «Неправомерное завладение автомобилем».

Следователи установили, что в ночь на 1 декабря 2016 года двое 17-летних подростков решили убить таксиста и завладеть его деньгами. Для свершения своих планов они воспользовались одной из популярных служб заказа, позвонив в диспетчерскую с личного мобильного телефона. По заявке на указанный адрес приехал 29-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla. Злоумышленники попросили водителя по пути заехать на пустырь, якобы за аккумулятором. Когда машина остановилась в указанном месте, один из подростков стал удерживать таксиста, а второй нанёс ему удар ножом в шею. Раненый автолюбитель смог вырвался из рук злодеев и попытался убежать. Один из злоумышленников погнался за жертвой и, догнав, нанёс еще несколько ударов ножом в спину. Несмотря на тяжёлые ранения, потерпевший всё-таки смог скрыться от преступников. В это время подростки обыскали машину, но ничего ценного не нашли, кроме телефона. Они отогнали автомобиль с места преступления и вернулись домой.

Истекающего кровью мужчину прохожие обнаружили у подъезда жилого дома № 10 «а» по улице Вологодской. Очевидцы вызвали скорую помощь. До приезда медиков таксист успел сообщить, что на него напали неизвестные. Позже в больнице пациент скончался.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведённым оперативно-розыскным мероприятиям в течении суток удалось установить личности злоумышленников. Подростков задержали на улице, когда они шли в торговой центр продавать телефон, похищенный из «Тойоты» погибшего. В ходе следствия один из подростков дал признательные показания. Второй фигурант со следствием не сотрудничал.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что происшествие подняло волну возмущений со стороны общественности и таксистов. Извозчики встречались, чтобы почтить память убитого коллеги — водители приехали на место, где произошло убийство. Таксисты выстроились с включёнными «аварийками» перед домом № 10 «а» по улице Вологодской и на минуту включили клаксоны своих машин. Возле подъезда они возложили цветы. Также на встрече автолюбители подняли вопрос о собственной безопасности, а точнее —↓ об отсутствии защищённости перед клиентами.

Агентство не раз публиковало информацию о случаях нападения на таксистов. Так, 20 февраля 2017 года в дальневосточной столице правоохранители по горячим следам раскрыли разбойное нападение на водителя. Пассажир под угрозой ножа похитил у шофёра наличные и скрылся во дворах. Потерпевший поехал за преступником, одновременно ориентируя наружные наряды полиции. Уже через несколько минут налётчика задержали патрульные экипажи. При личном досмотре у него обнаружили нож и похищенные деньги. Заявитель уверенно опознал злоумышленника.

На автодороге, соединяющей сёла Новокуровка и Улика-Национальное в Хабаровском районе, утром 9 марта 2017 года местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта этого года трое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в такси на автомобиле Nissan Tiida Latio из Хабаровска. Их маршрут пролегал по трассе из Новокуровки в сторону села Улико-Национальное. Парни умышленно, с целью убийства, нанесли водителю множество ударов кулаками и ногами по голове и телу со значительной силой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закопали труп на обочине дороги, сели в машину убитого и скрылись.