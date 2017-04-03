К Хабаровску после потепления подбираются дожди

Необычно тёплая для апреля погода установилась в Хабаровском крае. В ближайшие дни столбики термометров днём достигнут отметки +17 градусов по Цельсию, а в южных районах воздух прогреется до +20. Однако уже к концу недели на территорию региона придёт циклон, который принесёт с собой небольшое похолодание и дождь с мокрым снегом.

«Это кратковременное потепление, три дня мы были выше нормы на пять-шесть градусов. На территорию края смещается воздух из Китая, где установились достаточно высокие температуры. Эта тёплая воздушная масса сохранится ближайшие три дня, а 6 апреля уже возможны осадки, 7 апреля они могут перейти в мокрый снег. А уже 8 числа к нам придёт ещё один циклон с запада, из Сибири, он принесёт более холодные воздушные массы», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

На юге края во время непогоды пройдут дожди и небольшой снег. Основной удар циклона придётся на северную часть региона — там существенно похолодает, синоптики прогнозируют снегопады. Также усилится ветер — до 10-15 метров в секунду по долинам рек и до 15-20 метров на побережье.

После прохождения циклона температуры вернутся к обычным показателям: около нуля ночью и +10…+12 градусов днём. Такая погода сохранится до середины апреля. По прогнозам синоптиков, в последующем хабаровчанам стоит ждать ещё несколько всплесков тепла.