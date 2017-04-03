За хорошей зарплатой хабаровчанам предлагают ехать в Кувейт и Китай

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Хабаровском крае возглавляют предложения о работе, принятие которых подразумевает переезд в другой город или страну. Результаты аналитики озвучил сайт по трудоустройству и поиску персонала HeadHunter.

Самым дорогим стало предложение должности директора региональных продаж в производственно-торговую компанию с зарплатой от 200 тысяч рублей. Заинтересованный в этой вакансии должен быть готов переехать в Москву. Кроме этого, в Хабаровске ищут специалистов по перманентному макияжу, готовых уехать по контракту на полтора, а то и два года в Кувейт. Им предлагают ежемесячное вознаграждение от 120 до 200 тысяч рублей. Третья вакансия среди самых дорогих — должность инженера по качеству с заработной платой от 140 до 163 тысяч рублей с проживанием в Китае. При этом средняя зарплата по Хабаровскому краю, как и в прошлом месяце, составила 40 тысяч рублей.

«На сегодняшний день тремя самыми дорогими вакансиями в Хабаровском крае стали предложения с переездом в другие города и даже страны. Неудивительно, ведь дальневосточники очень мобильны. На сегодняшний день 35 % соискателей Хабаровского края готовы рассматривать предложения о работе в других регионах», — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова.

В список высокооплачиваемых предложений о работе также вошли эксперт коммерческого отчёта с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей и начальник отдела строительства железных и автомобильных дорог с трудовым вознаграждением от 130 до 150 тысяч. На шестом месте вакансия главного маркшейдера — от 120 тысяч рублей, место ведущего инженера-конструктора оценивают в сумму от 60 до 200 тысяч, а мастеру смены предлагают не менее 100 тысяч рублей.

На девятом месте — должность заведующего складом ГСМ, работу которого оценили минимум в 100 тысяч рублей. А замыкает топ-10 вакансий объявление о поиске клиентского менеджера отдела продаж лизинга крупному и среднему бизнесу за те же деньги.