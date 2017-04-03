"Амурские волны" впервые раздадутся на арене хабаровского цирка

Министерство обороны России утвердило программу проведения международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске. В этом году он состоится на нескольких концертных площадках с 25 мая по 2 июня. Впервые выступающих примет арена краевого цирка.

Фестиваль 25 мая откроет концерт, посвящённый Дню образования Хабаровска. Отдельные коллективы выступят на сцене Городского дворца культуры. В этот же день состоится первый сольный концерт на новой для «Амурских волн» площадке — арене краевого цирка. Там же 28 мая выступит Центральный оркестр Вооружённых сил Монголии, а 31 мая слушателей ждут на вечере памяти основателя фестиваля Валерия Халилова.

По центральным улицам города участники «Амурских волн» пройдут несколько раз: 27 мая в 11:00 от площади имени Ленина стартует первое музыкальное шествие. На следующий день оттуда же до Комсомольской пройдут участники марш-парада духовых оркестров. Вечером там состоится первое концертное выступление под открытым небом.

Излюбленные концерты участников фестиваля на площади Славы возле Спасо-Преображенского собора пройдут 29 и 30 мая. По традиции, выступления закончатся праздничным фейерверком. Заключительные дефиле-представления состоятся 1 и 2 июня в «Платинум Арене».

«Программу утвердили, сдвиги в ней могут быть, но они не принципиальны. На 97 процентов всё состоится в любую погоду», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор «Амурских волн» Олег Федосеев.

Точное количество участников пока неизвестно, организаторы ждут официальных ответов от оркестров. Однако уже известно, что в дальневосточную столицу приедет ансамбль кельтских волынок и барабанов. Как писало агентство, коллектив составят исполнители из Англии, Ирландии и Шотландии. На «Амурских волнах» они выступят под флагом Евросоюза.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщало, что в этом году фестиваль пройдёт с 25 мая по 2 июня. Художественное руководство будут осуществлять начальник Военно-оркестровой службы Военных сил Российской федерации Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Сергей Дурыгин. Во время проведения «Амурских волн» в городе пройдёт церемония гашения почтовой марки с портретом Валерия Халилова.