В Хабаровске не комментируют протест дальнобойщиков против "Платона"

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В профсоюзных организациях сообщили, что не имеют отношения к происходящему
|Фото: pixabay.com
В Хабаровском районе бастующие против системы налогообложения дальнобойщики остаются без публичного внимания стражей правопорядка и профсоюзных организаций. Водители большегрузов объявили мирный протест и уже несколько дней находятся на Комсомольской трассе между сёлами Тополёво и Мирное. Однако правоохранители не делятся информацией о сложившейся ситуации.
Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и. о. начальника пресс-службы краевого управления МВД России Екатерина Перепел, ведомство не станет комментировать забастовку дальнобойщиков. В региональной ГИБДД рассказали, что протест проходит мирно, сотрудники ДПС не предпринимают никаких действий. Это объяснили тем, что участники мероприятия не затрудняют дорожное движение, не перекрывают его, и инспекторы не усматривают в происходящем нарушений. Представители профсоюзных организаций также заявили, что не имеют отношения к бастующим.
«Забастовка дальнобойщиков не касается трудовых отношений. Поэтому здесь профсоюзные организации не причастны», — сообщила корреспонденту агентства заведующая пресс-центром Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Ирина Мустафина.
В региональном представительстве Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства также заявили, что они не относятся к забастовке водителей большегрузов.
«Понятия не имею, — ответила председатель организации Светлана Мельникова на сообщение о происходящем. — Мы в этой забастовке участия не принимали. Ко мне уже обращались из Дорнадзора по этому поводу. Мы участникам не помогаем ни едой, ни водой, у нас такой практики нет».
Протестующих дальнобойщиков можно понять. Они находятся с ложной ситуации и оплачивают налоги трижды: система «Платон», акцизы на топливо и транспортный налог. Я согласна с Сергеем Мироновым и считаю, что необходимо приостановить действие системы «Платон». Ведь такое налогообложение сказывается на стоимости перевозимых товаров.
Дальнобойщиков "мирно находящихся между селами Тополево и Мирное на Комсомольской трассе" никак нельзя приравнивать к протестующим)). Скорее всего ребята просто попивают водочку, снимают напряжение)). "Ласковый теленок двух маток сосет, но в итоге все равно попадет на скотобойню")).