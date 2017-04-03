В Хабаровском крае сдвинули сроки весеннего призыва

Призыв граждан на военную службу в отдельных районах, приравненных к Крайнему Северу России, будут проводить один раз в год — с 1 мая по 15 июля. В список таких территорий попал и Хабаровский край. Перенос связан с погодными условиями.

«Мы уточнили перечень районов, где призывная кампания проходит один раз в году. Например, в Якутии. Там 14 муниципальных образований — только один раз в году — в период с 1 мая по 15 июля. В Камчатском крае — четыре муниципальных образования, в Забайкальском крае — три района и в Хабаровском крае — два района. Также в Чукотском автономном округе есть один район, в котором только один раз в году — весной, с 1 мая по 15 июля — проводится призыв граждан на военную службу», — рассказал первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в рамках осеннего призыва в регионе отбор для службы в вооружённых силах успешно прошли 1 177 призывников. Лучше всего работу тогда организовали в Вяземском, Ульчском, Хабаровском, имени Лазо и Солнечном районах.

Как сообщает ТАСС, по указу президента Владимира Путина призыв в остальных регионах начался 1 апреля и завершится к 15 июля. В Вооружённые силы России планируют призвать 142 тысячи человек. Также в войска направят около 22 тысяч призывников, получивших подготовку по военно-учётным специальностям в организациях ДОСААФ. Осенью их было чуть меньше — около 20 тысяч. Между тем, срочников в армии может стать больше — депутаты Госдумы России предложили увеличить призывной возраст до 30 лет.