В Комсомольске разборки с врачом закончились уголовным делом

Разбирательством в полиции и уголовным делом закончился поход на подстанцию скорой помощи для 28-летней пациентки психиатрической клиники в Комсомольске-на-Амуре. Женщина решила устроить потасовку с «нерадивыми» врачами, которые, по её мнению, не оказали ей должной медицинской помощи.

Скандал сопровождался жёсткой критикой, сквернословием и оскорблениями в адрес медиков. Усмирить разгневанную гостью мирным путём не удавалось. Затем 28-летняя хулиганка подошла к одному из врачей — 55-летней женщине, и нанесла ей удар кулаком по лицу, сломав нос. Коллеги пострадавшей тут же вызвали наряд полиции. Злоумышленницу задержали на месте преступления, стражи правопорядка доставили её в отделение.

Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы квалифицировали травму как лёгкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Хабаровскому краю, в отношении драчливой комсомольчанки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Подозреваемая состоит на учёте в психиатрической больнице в связи с наличием у неё соответствующего заболевания. Ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные недомогания, однако приезжавшие медики оказывали ей необходимую квалифицированную помощь.