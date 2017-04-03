В Хабаровске нуждающихся угостят пасхальным пирогом

В краевой столице 16 апреля состоится благотворительная акция «Пасхальный пирог». Всех желающих угостят мучными изделиями, однако большую часть выпечки передадут подопечным дома-интерната для престарелых, центра помощи бездомным «Надежда», богадельни и центра помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Пироги будут раздавать в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери в 12:00 после литургии. Собирать изделия от обычных хабаровчан, пекарен и заведений общественного питания организаторы будут в нижнем храме собора в течение всего дня 15 апреля. Инициаторами акций стали Хабаровская епархия и краевой Союз женщин. В день Пасхи все желающие также смогут посмотреть концерт творческих коллективов.

«В прошлом году в ходе акции удалось собрать немало вкусных пирогов, приготовленных как на домашних кухнях отзывчивых хабаровчан, так и пожертвованных руководством пекарен, кафе и ресторанов нашего города. В этом году мы также рассчитываем на отзывчивость горожан и ждём всех желающих принять участие в акции», — рассказали организаторы акции.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, в прошлом году участников благотворительного мероприятия просили испечь пирог одинаковой ширины — 40 сантиметров. Это правило ввели, чтобы объединить все мучные изделия в одно. В этом году никаких условия по размерам, начинке или составу нет.