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Хабаровчане анонимно признались, что поджигают траву вокруг города: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане анонимно признались, что поджигают траву вокруг города

Хабаровчане анонимно признались, что поджигают траву вокруг города
Горожане вновь жалуются на запах дыма
сегодня, 09:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; "Типичный Хабаровск"

За прошедшие выходные Хабаровск вновь затянула пелена дыма. Начавшийся весенний сезон пожаров принёс свои плоды: запах гари уже в субботу начали ощущать жители окраин. К утру понедельника дым добрался до центра. Высказывая недовольство ситуацией, некоторые горожане анонимно признаются, что сами не прочь устроить пал травы.

Хабаровчане проголосовали в опросе, который опубликован в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации этого сообщения о своей причастности к поджогам сообщил 91 человек. При этом 63 из них отмечают, что устраивают палы иногда, но очень аккуратно. А ещё 28 горожан считают, что дым — это не проблема. Но большинство участников опроса — 477 интернет-пользователей — выбрали в опросе вариант «Не жгу».


 

В комментариях к публикации жители города поделились мнениями. Так, некоторые считают, что палы вокруг города — дело рук детей, или не совсем здоровых людей.

«Шаловливые ручки. Детки в основном. Сам видел не раз по пути на дачу. Как-то на Дачной сожгли так целую улицу», — озвучил Сергей Макогонов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Дауны жгут траву , вот реально дауны», — высказался Роман Гурковский.

Кое-кто даже попытался усовестить «жгунов».

«Вот вы поджигаете, а не знаете о последствиях и тяжёлой работе пожарных», — написала Лариса Гончаренко.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице первые задымления заметили в конце прошлого месяца: лёгкая дымка накрыла город 21 марта. Ещё через неделю Местные жители вновь стали жаловаться на запах гари. При этом управление лесами Минприроды края не фиксировало лесных пожаров в окрестностях Хабаровска. В главном управлении МЧС России по региону отметили, что дым — это последствия палов травы.

 
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Комментарии
  • Хабаровчанин  (сегодня, 12:55 )

    И снова СМИ замалчивают выжигание дач на левом берегу прямо напротив Хабаровска. Алло, корреспонденты! Да выйдите на Утёс, сфотайте столбы чёрного дыма через Амур напротив Хабаровска - на территории Центрального района между прочим. Скоро там будет строиться город, поэтому чем меньше к тому времени останется дач - тем меньше придётся выплачивать компенсаций и тем больше можно натырить в карманы по поддельным документам про несуществующие домики. Тут коррупция обыкновенная уже ничем не скрываемая. А горожане дышат которую весну и осень дымом, а МЧС и мэрия как бы и не при делах вовсе - горит левый берег - собственность горожан и природа неделями - ну и пусть горит. Зато по ТВ МЧС-чинуши гордо рапортуют о тушении дачи или полянки где-нибудь в Тугуро-Чумиканском районе. А дым над Хабаровском - это и не проблема же вовсе, а так - привычный местный антураж.



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