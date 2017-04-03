У хабаровчан есть повод закатить веселье в начале рабочей недели

Международное сообщество сегодня, 3 апреля, отмечает весёлый и зажигательный Всемирный день вечеринок. При этом, что интересно, событие учредили с серьёзными намерениями. Идея организовать праздник принадлежит американской писательнице Ванне Бонта: повествование её книги «Полёт» заканчивается обратным отсчётом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должно состояться массовое событие, объединяющее человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок под девизом: «Вечеринка — это противоположность войны».





С каждым годом праздник набирал популярность, и к настоящему времени приобрёл статус международного дня, обретая всё больше сторонников. Он не имеет никаких политических или религиозных целей, а направлен исключительно на то, чтобы сделать жизнь веселее и счастливее.





Любой желающий может принять активное участие в создании позитивной реальности, празднуя этот день. Не обязательно отмечать Всемирный день вечеринок широко и масштабно. Можно устроить посиделки для семьи и друзей, или организовать весёлый праздник для соседей и коллег.





В ряде стран 3 апреля в честь праздника проводят массовые мероприятия с песнями и танцами, где веселятся все желающие. Вне зависимости от масштаба и направленности, все акции дня объединены одной целью — радоваться каждому дню, уметь любить окружающий мир и уважать право других людей жить счастливой жизнью в мире без войны.