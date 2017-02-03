В Хабаровском крае ВТБ 24 поддерживает ветеранов и детский спорт

Хабаровский филиал ВТБ 24 в рамках благотворительной и попечительской работы направляет деньги на поддержку детского спорта, а также курирует дома ветеранов. Среди социальных проектов банка — встречи комсомольских малышей-сирот с именитыми тренерами по хоккею и футболу, шефская работа с двумя интернатами для пожилых людей в Хабаровске, помощь больницам и поликлиникам дальневосточной столицы — всего более 30 мероприятий. Руководители филиала рассказали об этом в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Одно из основных направлений благотворительности, в котором участвует хабаровский филиал ВТБ 24, — это инициатива «Доброе дело». Её частично финансирует головной офис организации, а в регионе сотрудники добавляют личные средства, время и силы, чтобы порадовать тех, кто нуждается в тепле и заботе.

В прошлом году в рамках программы «Доброе дело» ВТБ 24 провёл таким образом более 30 мероприятий в Хабаровском крае. Так, на 9 мая сотрудники банка всегда поздравляют ветеранов, водят их в театр, слушают рассказы о войне. Кроме того, в Хабаровске есть два дома-интерната для пожилых людей, над которыми банк взял шефство. В праздники сотрудники собственными силами организуют там концерты, дарят подарки. Что касается Комсомольска, где ВТБ 24 активно обозначает своё присутствие, банк несколько раз привозил в город тренеров по хоккею и футболу, организовывал их встречи с воспитанниками детских домов. Малыши-сироты собирались в команды, участвовали в тренировках и мастер-классах.

«В рамках своей политики по благотворительности ВТБ 24 выделяет средства на здравоохранение, образование и культуру. В первом случае, конечно же, наибольший приоритет отдаётся сфере детского здравоохранения — приобретается оборудование, медикаменты, реализуются проекты с конкретными поликлиниками и больницами. Подчас для этого не требуется много денег. Например, если в детском уголке больницы нет игрушек, мы договариваемся и приобретаем их», — поделился управляющий хабаровским филиалом ВТБ 24 Владимир Селиванов.

Один из примеров помощи детской медицине — покупка современного оборудования в перинатальный центр на Сахалине. Инновационная техника помогает наблюдать и выхаживать новорождённых с массой тела от 500 граммов.

«В этом учреждении выхаживают детей, которые появляются на свет с критической массой тела. Практически 90 % из них становятся инвалидами, если вовремя их не осмотреть, не предпринять нужные меры. Мы выделяли на этот проект 10 миллионов рублей — самое дорогостоящее оборудование стоило 7,7 миллиона. Этот прибор позволяет выявлять на ранних стадиях отслоение сетчатки и вылечить её с помощью специального лазера. И ребёнок остаётся зрячим, в противном случае ему грозит слепота», — рассказал Владимир Селиванов.

Ещё один благотворительный проект на счету ВТБ 24 — поддержка начинающиъ футболистов. Благодаря помощи банка хабаровская детская команда может тренироваться на стадионе имени Ленина в комфортных условиях.

«Мы два года подряд выделяли деньги на благоустройство стадиона имени Ленина и его набережной. В частности помогли оснастить тренировочный зал для детской команды по футболу. В целом израсходовали на эти цели более 1,6 миллиона рублей», — поделился руководитель хабаровского филиала.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других значимых результатах работы ВТБ 24 по итогам 2016 года. Так, избежать «зарплатного рабства» хабаровчанам поможет новый продукт финансовой организации — индивидуальный зарплатный проект. Клиент банка, участвующий в этой программе, может вносить на счёт собственные средства, в том числе и «серую» часть своего трудового вознаграждения, если получает деньги «в конверте». Все поступления считаются как единая зарплата. Если они составляют 30 тысяч рублей и больше, клиенту банка доступны все преференции участников стандартного зарплатного проекта ВТБ 24.

Кроме этого, жители дальневосточной столицы и Хабаровского края предпочитают оформлять ипотечный кредит напрямую в офисах банка, без участия в социальных программах, которые предлагает регион для нуждающихся. Такие выводы по итогам деятельности с 2014 по 2016 год озвучил управляющий хабаровским филиалом ВТБ 24 Владимир Селиванов.