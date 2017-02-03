Квас и мороженое на улицах Хабаровска появятся 1 мая

В этом году в городе выделили 800 точек для летней торговли

В Хабаровске стартовал конкурс на размещение точек летней уличной торговли. Лотки с мороженым, квасом и фруктами в шоколаде появятся в городе уже через три месяца. В этом году в городе будут работать 800 подобных точек, 334 из них разместятся в Центральном районе, в остальных будут функционировать от 100 до 170 лотков. Также в каждом городском округе откроют по 20 мест для садоводов, дачников и огородников.

«Этим летом в ассортименте уличных торговцев будет то, что уже традиционно востребовано нашими горожанами: прохладительные напитки, коктейли, кофе, квас, выпечка, разнообразное мороженое, сахарная вата, варёная кукуруза, карамелизированные, свежие и покрытые шоколадом фрукты, плодоовощная продукция. Никаких новинок в этом меню, увы, пока не предвидится», — рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова.

Приём заявок начался 27 января, пока администрация получила только 30 предложений от коммерсантов. Предприятия смогут обратиться с заявлением до 27 февраля. Заседания конкурсных комиссий пройдут с 6 по 10 марта. Каждого претендента оценят по ряду критериев, главный из которых — отличная деловая репутация предпринимателя.

«Особого ажиотажа мы не ожидаем, так как за несколько лет в Хабаровске уже сформировался устойчивый пул предпринимателей, избравших для себя уличную торговлю как приоритетный вид бизнеса. Победители конкурса смогут начать торговлю с 1 мая и завершат её 1 ноября», — отметила Лариса Колмыкова.

По информации пресс-службы городской администрации, в этом году помимо лотков в Хабаровске будет работать 20 летних площадок рядом с кафе и ресторанами.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что летних новинок в городе не было и в прошлом году. Предприниматель, который подавал заявку на торговлю жареными каштанами, отказался от участия в конкурсе. Хабаровчанин не рискнул открывать торговую точку из-за высокой закупочной цены продукта.