Порт Ванино наказали рублём за угольную пыль

Ванинский районный суд по иску Росприроднадзора признал ОАО «Порт Ванино» виновным в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух. Также предприятие оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора после проведённого расследования временно запретило порту использовать дробильные установки, которые и являются источником вредных выбросов. Запретительные меры продлили до полного устранения выявленных нарушений. По информации пресс-службы ведомства, руководитель структуры Артём Сидоров поручил Тихоокеанскому морскому управлению держать этот вопрос на постоянном контроле.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля. Позже глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Они проверят, как на предприятии соблюдаются экологические нормы.

О проблемах в порту говорили и сами его работники. Агентство сообщало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Недавно специалисты Госинспекции труда в Хабаровском крае проверили ОАО «Порт Ванино» и выяснили, что докеру Александру Егорову объявили выговор с нарушением законодательства. Его работодателю выдали предписание отменить наказание.