В Хабаровском крае "детские" пособия выросли на 5,4 %

Размер единовременного пособия при рождении ребёнка, а также ежемесячной выплаты по уходу за ним до полутора лет увеличился. В соответствии с распоряжением федерального правительства, с 1 февраля их проиндексировали на 5,4 процента.

Сумма единовременного пособия, которое выплачивают при рождении ребёнка, для жителей Хабаровского края теперь составляет 16,3 тысячи рублей — в прошлом году эта сумма не превышала 15,5 тысячи. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет с 2,9 тысячи рублей вырос до 3,1 тысячи, а за вторым и последующими — с 5,8 тысячи до 6,1. Эти суммы зафиксированы в качестве выплат для безработных родителей. У трудоустроенных жителей Хабаровского края размер пособия больше — это зависит от суммы их официальной заработной платы.

Кроме этого, в регионе проиндексировали аналогичные пособия для военнослужащих. Единовременная выплата беременной супруге солдата-призывника составит 25,8 тысячи рублей — в прошлом году её размер был 24,5 тысячи. Ежемесячное пособие ребёнку военнослужащего установили на уровне 11 тысяч рублей. В прошлом году сумма выплаты составляла 10,5 тысячи. Как сообщает пресс-служба «белого дома», размер всех государственных пособий дополнительно увеличивается в соответствии с районным коэффициентом. Он определяется по месту жительства граждан, которые претендуют на получение выплаты.