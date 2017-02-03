В Ванинском районе мать ребёнка-инвалида добилась бесплатных лекарств

В Ванинском районе Хабаровского края матери ребёнка-инвалида удалось отстоять права подростка. Ему не предоставляли бесплатные лекарства, и добиться их получилось только через суд.

В ходе проверки прокуратура муниципального района выяснила, что 12-летний ребёнок страдает детским церебральным параличом. Его должны были обеспечить лекарственным препаратом «Диспорт» на основании заключения специалистов краевого перинатального центра. В октябре 2016 года мать ребёнка-инвалида обратилась в Ванинскую центральную районную больницу, где ей должны были по рецепту выдать лекарство бесплатно. Однако врачебная комиссия отказала в выдаче препарата, объяснив, что его нет в аптеке.

После проверки прокуратура обратилась в Центральный суд Хабаровска с исковым заявлением, чтобы краевое министерство здравоохранения обязали обеспечить ребёнка лекарственным препаратом. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, требования удовлетворили в полном объёме. Сейчас ребёнку предоставили жизненно необходимое лекарство.

Похожая ситуация произошла в дальневосточной столице. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», прокурор помог матери инвалида получить для него протез. Родственнице ребёнка пришлось выложить деньги на изготовление устройства из собственного кармана. В результате трёх работников Хабаровского протезно-ортопедического предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.