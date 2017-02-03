"СКА-Хабаровск" завершил сбор в Турции проигрышем

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела заключительный контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником «армейцев» стал футбольный клуб «Раднички» из Сербии. Встреча закончилась проигрышем дальневосточников со счётом 0:1.

Дружина из города Ниш сейчас занимает седьмое место в первенстве сербской Суперлиги. В игре с хабаровчанами единственный гол под занавес встречи забил футболист клуба «Раднички» Любица Любисавлевич. Хабаровчане пробить голкипера соперников так и не смогли.

Как сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск», «армейцы» после контрольного матча с «Напредаком» успели провести три интенсивных тренировки на футбольном поле, одну в тренажёрном зале и теоретическое занятие с просмотром видеоматериалов. Но обыграть «Раднички» это не помогло.

Поражение от сербского клуба стало для команды Андрея Гордеева третьим в рамках сборов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в Турции «армейцы» сумели победить лишь однажды — в матче с местным «Архави Спор». После этого «СКА-Хабаровск» проиграл «Актобе» из Казахстана, а затем сербскому «Напредаку».

Команда завершила сборы в Турции и сейчас отправляется на розыгрыш Кубка ФНЛ. Агентство писало, что он начнётся 11 февраля, «армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».