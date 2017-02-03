"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь

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Не все пассажиры "православного" транспорта поддерживают идею украшения салона иконами
|Фото: паблик "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"
На дорогах краевой столицы работает необычный автобус 29-го маршрута: снаружи его украшают наклейки с православными крестами, в салоне пахнет ладаном, а вместо рекламы наклеены иконы. Пассажиры называют его автобусом-церковью.
«Такой автобус в городе один. Его освещал иеромонах Антоний, он сейчас уехал в Аргентину. Люди, в основном, хорошо реагируют. Я продаю билетик, а они берут у меня консультации, когда какой православный праздник, или в какой церкви проходит богослужение. Есть пассажиры, которых начинает тут корёжить. Ругаются, злятся, потому что демоном одержимы такие люди. А был такой случай, мальчишки увидели наш автобус, перекрестились и только потом зашли в него», — рассказала паблику «Типичный Хабаровск» кондуктор необычного автобуса Наталья Петровна.
Мнения пассажиров о подобном транспорте расходятся. Одни полностью поддерживают подобное начинание и считают, что в таком автобусе находятся под защитой — никакие аварии не страшны. Другие выступают против православной атрибутики в транспорте.
«Я не крещённый, и на мой взгляд, автобус как автобус. И вот вся эта атрибутика от ДТП не спасёт, если случится что-то, то это жизнь, и иконы не помогут. И не все это любят, есть же противники, атеисты, представители другой веры, зачем развешивать это всё?», — считает пассажир Андрей Павлов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
В Хабаровском пассажирском автотранспортном предприятии подобное начинание поддержали. Уже два года этот автобус, раньше работавший на 8-ом маршруте, по воскресеньям бесплатно возит верующих от Спасо-Преображенского собора до Свято-Успенского монастыря.
«Утром в 7:30 автобус забирает людей на площади Славы и везёт в монастырь, а после окончания службы доставляет обратно. Поездки бесплатные, их осуществляют на пожертвования ХПАТП. Салон украсили не так давно, это сделал сам водитель Роман, все эти вопросы он согласовал с дирекцией автопарка», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» трудник монастыря Алексей Корзун.
В Хабаровской епархии о православном автобусе знают и идею поддерживают. Подобный пассажирский транспорт в городе есть, но все остальные машины лишь украшены надписями «Спаси и сохрани».
мракобесие. . .
Да. . . Куда уже только РПЦ не лезет, в каждую свободную дырку. Все сразу такие "православные" сделаются, что куда бы деться. . . .
Вы даже представить себе не можете до какой степени могут изменить жизненную позицию человека внешние обстоятельства). Вот например Дмитрий Анатольевич или скажем Владимир Владимирович. И тот и другой были членами КПСС до определенного момента, а теперь истово лоб крестят по всем православным канонам). Раз уж такие люди поменяли воцерковились, то что же Вы от рядового обывателя ждете?))
психическое состояние кондуктора вызывает вопросы когда она заявляет что все кто злятся чуть ли не демоны и бесы. . . это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт а не транспорт епархии и навязывание религиозных взглядов реклама религиозных взглядов недопустима. и вообще незачем из веры цирк устраивать
А я не понимаю в чем дело. В Хабаровске на 29-ом маршруте ходит всего один автобус? Или есть еще? Выбор есть на каком автобусе ехать?
там интервал такой что замерзнешь ждать следующий особенно днем, а утром не во все поместится можно. там какой-то идиот придумал вместо больших автобусов обрубыши пустить, в проходе между сиденьями в час пик не разойтись двум пассажирам. и еще не хватало чтобы из-за прихоти экипажа общественным транспортом не могли воспользоваться!