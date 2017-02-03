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"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь: РИА "Восток-Медиа"
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"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь

"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
Не все пассажиры "православного" транспорта поддерживают идею украшения салона иконами
вчера, 12:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: паблик "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"

На дорогах краевой столицы работает необычный автобус 29-го маршрута: снаружи его украшают наклейки с православными крестами, в салоне пахнет ладаном, а вместо рекламы наклеены иконы. Пассажиры называют его автобусом-церковью.

«Такой автобус в городе один. Его освещал иеромонах Антоний, он сейчас уехал в Аргентину. Люди, в основном, хорошо реагируют. Я продаю билетик, а они берут у меня консультации, когда какой православный праздник, или в какой церкви проходит богослужение. Есть пассажиры, которых начинает тут корёжить. Ругаются, злятся, потому что демоном одержимы такие люди. А был такой случай, мальчишки увидели наш автобус, перекрестились и только потом зашли в него», — рассказала паблику «Типичный Хабаровск» кондуктор необычного автобуса Наталья Петровна.

Мнения пассажиров о подобном транспорте расходятся. Одни полностью поддерживают подобное начинание и считают, что в таком автобусе находятся под защитой — никакие аварии не страшны. Другие выступают против православной атрибутики в транспорте.

«Я не крещённый, и на мой взгляд, автобус как автобус. И вот вся эта атрибутика от ДТП не спасёт, если случится что-то, то это жизнь, и иконы не помогут. И не все это любят, есть же противники, атеисты, представители другой веры, зачем развешивать это всё?», — считает пассажир Андрей Павлов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В Хабаровском пассажирском автотранспортном предприятии подобное начинание поддержали. Уже два года этот автобус, раньше работавший на 8-ом маршруте, по воскресеньям бесплатно возит верующих от Спасо-Преображенского собора до Свято-Успенского монастыря.

«Утром в 7:30 автобус забирает людей на площади Славы и везёт в монастырь, а после окончания службы доставляет обратно. Поездки бесплатные, их осуществляют на пожертвования ХПАТП. Салон украсили не так давно, это сделал сам водитель Роман, все эти вопросы он согласовал с дирекцией автопарка», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» трудник монастыря Алексей Корзун.

В Хабаровской епархии о православном автобусе знают и идею поддерживают. Подобный пассажирский транспорт в городе есть, но все остальные машины лишь украшены надписями «Спаси и сохрани».

 
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Комментарии
  • гест  (вчера, 14:56 )

    мракобесие. . .

  • Сидаравич  (вчера, 16:29 )

    Да. . . Куда уже только РПЦ не лезет, в каждую свободную дырку. Все сразу такие "православные" сделаются, что куда бы деться. . . .

  • JD  (вчера, 22:05 )

    Вы даже представить себе не можете до какой степени могут изменить жизненную позицию человека внешние обстоятельства). Вот например Дмитрий Анатольевич или скажем Владимир Владимирович. И тот и другой были членами КПСС до определенного момента, а теперь истово лоб крестят по всем православным канонам). Раз уж такие люди поменяли воцерковились, то что же Вы от рядового обывателя ждете?))

  • Александр  (вчера, 21:20 )

    психическое состояние кондуктора вызывает вопросы когда она заявляет что все кто злятся чуть ли не демоны и бесы. . . это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт а не транспорт епархии и навязывание религиозных взглядов реклама религиозных взглядов недопустима. и вообще незачем из веры цирк устраивать

  • JD  (вчера, 21:59 )

    А я не понимаю в чем дело. В Хабаровске на 29-ом маршруте ходит всего один автобус? Или есть еще? Выбор есть на каком автобусе ехать?

  • Александр  (сегодня, 17:36 )

    там интервал такой что замерзнешь ждать следующий особенно днем, а утром не во все поместится можно. там какой-то идиот придумал вместо больших автобусов обрубыши пустить, в проходе между сиденьями в час пик не разойтись двум пассажирам. и еще не хватало чтобы из-за прихоти экипажа общественным транспортом не могли воспользоваться!



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