В Хабаровске дело вокруг строительства аквапарка стало уголовным

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В действиях городских чиновников прокуроры увидели множество нарушений
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице ситуацией вокруг местного аквапарка занялись правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их усмотрели прокуроры в действиях чиновников хабаровской администрации.
«Вчера на расширенном заседании по подведению итогов работы прокуратуры края за 2016 год прокурор озвучил эту информацию. Он сообщил, что внимание ведомства привлекла ситуация, связанная с хабаровским аквапарком. В результате проверки выяснилось, что инвестор практически на каждом этапе согласования проекта сталкивался с различного рода проволочками. Материалы проверки прокуратура направила в УМВД, где вчера, 2 февраля, было принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
По её словам, дело завели по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту злоупотребления должностными полномочиями к ответственности могут привлечь чиновников городской администрации, однако информацию о фигурантах дела не разглашают ни в прокуратуре края, ни в региональном управлении МВД России. Пока известно лишь, что в скором времени надзорный орган устроит масштабную финансовую проверку.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр города Александр Соколов раскритиковал проект бизнесменов и попросил их сократить торговые площади. Центр планировали возвести в Индустриальном районе Хабаровска. Там хотели открыть комплекс с детским бассейном, тремя саунами, больше чем десятью горками различной геометрии и высоты. В аквапарке, по задумке авторов проекта, должны были появиться также массажный салон, кафе и водный бар, светомузыкальные фонтаны и смотровая площадка с видом на Амур. На итоговой пресс-конференции в краевой столице губернатор региона Вячеслав Шпорт признал вину муниципалитета в том, что местные и южнокорейские инвесторы отказались от строительства аквапарка в Хабаровске. У городских чиновников на это нашёлся свой ответ — они заявили, что ни разу не видели инвестора, но работать с ним готовы. В конце 2016 года ООО «Броско» и администрация краевой столицы всё-таки подписали соглашение о строительстве объекта.
Вполне нормально, давно пора. И неплохо, если бы мэр стал фигурантов этого ддела
Неужели Соколова-мэра будут судить? Это будет самый светлый праздник за последнее время в Хабаровске для хабаровчан - на одного главпаразите станет меньше!!!
подставят архитектуру так же как Колосова подставили. мэр как памятник за эти годы-кто ж его посадит все прикормлены
Но даже если "этого мэрина" с "почестями" уберут, это всё равно будет очень хорошо, а то он уже измучил Хабаровск своим коррупционным мотанием уже 4-го срокоа на посту главы города. Ещё пусть ответит за этот центр "Счастье", как незаконно занял земли общего пользования, в нарушение правил и аржитектурных согласований, и незаконно построили здание-урод. Испохабили лишь ул. Серышева с её единственной площадью. Сам мэр Соколов судится и заставляет сносить построенные людьми дома, а вот и по такой же причине залетел. Снести к чёрту это "счастье", оно такое счастье нам хабаровчанам не нужно. А то тут СМИ распространяют враньё, якобы из-за того спор в арбитраже об "Счастье", что его ближе 50 метров от тюряги построили - враньё полное. Почитайте решение суда, и этого достаточно чтобы увидеть это. Но наш необразованный городской пипл не удосужится обратиться к судебным решениям. Вот и весь уровень, к великому сожалению :(. Пора, пора мэру-Соколову уйти в сторону, и больше не смердить здесь.
А как на счет того, что на месте Счастья стояли 5-6 домов-развалюх и тоже рядом с тюрягой. По-Вашему значит, что жилые дома могут быть рядом с тюрягой, торговый центр нет? А почему тогда? Обоснуйте.