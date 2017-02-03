В хабаровском кафедральном соборе "заложили" бомбу

В дальневосточной столице правоохранителям поступила информация о том, что в одном из зданий Спасо-Преображенского кафедрального собора заложена взрывчатка. Туда сразу же выехали спасатели, медики, взрывотехники и кинологи, которые оперативно проверили все помещения.

Прибытие специалистов заснял один из жителей Хабаровска. На кадрах, появившихся в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», видно, как на территорию кафедрального собора прибывают специалисты ведомств, чтобы проверить, действительно ли в здании есть бомба.

«Вчера вечером поступило сообщение, что в кафедральном соборе находится взрывное устройство. Как всегда происходит в таких случаях, на место происшествия отправились кинологи и взрывотехники, а также представители МЧС и машины скорой помощи. Специалисты тщательно проверили все помещения, однако взрывное устройство не обнаружили. Сейчас правоохранители ведут работу по установлению личности злоумышленника, объявившего ложную тревогу», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы регионального управления МВД России Екатерина Перепел.

Ранее агентство сообщало о похожем случае, который произошёл в приморском городе Артёме. Полицейские получили информацию о том, что кто-то заложил бомбу на городской ТЭЦ. Правоохранители эвакуировали персонал и проверили все помещения, но взрывчатку не нашли. Оказалось, что местный житель злоупотребил алкоголем и решил похулиганить.