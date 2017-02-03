Хабаровский подросток угнал из гаража машину и продал её в Некрасовке

В дальневосточной столице у пенсионера угнали автомобиль, который стоял в гараже. Иномарку стоимостью в 80 тысяч рублей злоумышленник продал в Некрасовке. Подозреваемым в краже оказался 18-летний подросток.

В правоохранительные органы обратился житель Индустриального района краевого центра. Пенсионер рассказал, что неизвестный похитил из его гаража иномарку 1992 года выпуска. Ущерб от потери старого универсала пожилой мужчина оценил в 80 тысяч рублей. Выехав на место происшествия, полицейские поняли, что злоумышленник попал в бокс, взломав один из замков и отогнув ворота.

Стражам правопорядка удалось установить личность и задержать подозреваемого — 18-летнего хабаровчанина. Он отогнал похищенный автомобиль в пригородный посёлок Некрасовка, где продал награбленное местному жителю. Оперативники изъяли иномарку и вернули её собственнику. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберут в судебном порядке. Правоохранители проверяют, не причастен ли подросток к другим преступлениям.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о похожих случаях. Так, предприимчивый житель Приморья угнал автомобиль у своего собутыльника. Знакомый заявителя успел избавиться от похищенного транспортного средства до того, как его нашли полицейские. А жительница Хабаровска и вовсе продала чужой автомобиль, когда хозяин машины был в отъезде. Женщина подделала подписи в договоре купли-продажи и оформила сделку.