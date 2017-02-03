В Николаевске задержали контрабандистку с грузом осетрины

Сотрудники Николаевского линейного отделения полиции МВД России задержали подозреваемую в незаконном обороте рыбы осетровых видов. На след контрабандистки стражи правопорядка вышли случайно — её «сдал» один из покупателей.

Сотрудники полиции обнаружили два куска рыбы семейства осетровых в картонной коробке, оформленной как груз для отправления по железной дороге. Отправитель рассказал правоохранителям, что купил рыбу на рынке Николаевска-на-Амуре. Оперуполномоченные транспортной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность продавца. Они задержали 37-летнюю местную жительницу, которая занималась незаконной реализацией рыбы осетровых видов.





Из автомобиля, принадлежащего контрабандистке, стражи правопорядка изъяли около 33 килограммов свежемороженого и термически обработанного продукта. Ещё 12 килограммов осетрины нашли по месту жительства злоумышленницы. Женщина заявила, что всю рыбу она добыла сама минувшей осенью, чтобы затем продать.





Рыбу передали на ответственное хранение. На время расследования фигурантке избрали меру пресечения — обязательство о явке.

«В настоящее время органами дознания Николаевского линейного отделения МВД России на транспорте решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации». Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.