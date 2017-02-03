Андрей Мартемьянов: "Амур" отдал все силы на алтарь победы

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победного матча в Новокузнецке поблагодарил свою команду за самоотдачу и отметил, что встреча с «Металлургом» выдалась тяжёлой, как и предполагал тренерский штаб ещё до игры.

«Ряд нереализованных моментов у нас, к сожалению, присутствовал. Команда соперника очень понравилась — боевая, дружная команда, видно, что бьются «от ножа». Вообще, новокузнецкий хоккей дал советскому и российскому много игроков. Рады, что выиграли. Спасибо парням, что чётко отыграли в обороне. Хотелось бы поблагодарить болельщиков Новокузнецка за то, что поддерживают команду, как бы она ни шла. И спасибо нашим парням, которые все силы отдали на алтарь победы и помогли нашему вратарю сыграть на ноль», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Наставник «Металлурга» Сергей Бердников отметил, что игра шла до первого гола, а победу «тиграм» на 80 процентов обеспечил вратарь, которому неплохо помогли защитники. Благодарными голкиперу остались и сами игроки «Амура».

«Начали неплохо, создали хорошие моменты, в первом периоде могли их реализовать. Во втором немного отошли от своей игры, за что и могли поплатиться, но вратарь выручил. Огромное спасибо ему. В заключительном периоде начали играть по установке, появился момент — забили», — отметил автор единственного гола в матче Кирилл Капустин.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы одержал ещё одну победу на выезде. На этот раз «тигры» обыграли новокузнецкий «Металлург» со счётом 1:0, а вратарь Юха Метсола оформил седьмой «сухарь» в сезоне. Следующий матч «тигры» проведут 4 февраля в Новосибирске.