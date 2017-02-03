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В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр

В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр
Дороже всего теперь стоят квартиры в Охотском районе, дешевле — в Нанайском
вчера, 09:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае утвердили стоимость жилья за один квадратный метр. Соответствующий приказ разместили на сайте министерства строительства региона. Цены в ведомстве определили в рамках реализации программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

Так, цена за один квадратный метр в Хабаровске составила 57 тысяч рублей, в Комсомольске-на-Амуре несколько дешевле — 50,5 тысячи. Жильё в Хабаровском муниципальном районе обойдётся в 51 480 рублей за единицу метража, в Комсомольском — 48 240. Больше всего денег за квартиру придётся отдать в Охотском районе — 73 400 рублей за «квадрат». Самое дешёвое жильё можно приобрести в Нанайском муниципальном районе — здесь квадратный метр обойдётся в 46 520 рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители дальневосточной столицы стали покупать квартиры в три раза реже. В краевом центре жилых домах своих хозяев ждут около 865 квартир. Потенциальных собственников отпугивает высокая стоимость квадратного метра. Проблему цен в Хабаровском крае чиновники предлагали решить за счёт использования новых технологий строительства. Цены на жильё эконом-класса в начале этого года собирались снизить до 50 тысяч за квадратный метр. Мэр краевой столицы Александр Соколов пообещал, что в городе увеличатся объёмы возведения домов эконом-класса, в том числе малоэтажных.

 
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