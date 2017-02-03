"Амурская метель" впервые пройдёт в формате гонки преследования

В этом году попробовать себя в роли каюра сможет любой гость

В пригороде Хабаровска на Амурской протоке в предстоящие выходные, 4 и 5 февраля, в седьмой раз пройдут популярные в городе гонки на собачьих упряжках «Амурская метель». В программу краевого чемпионата по снежным дисциплинам ездового спорта, кроме нарта-спринта на различные дистанции, также войдут состязания лыжников в скиджоринге.

Впервые «Амурская метель» станет этапом Кубка России. Помимо статуса краевого первенства гонка приобрела дополнительный статус, и будет проходить по системе РКФ (Российской кинологической федерации — прим. ред.). Для этого из Санкт-Петербурга судить соревнования приедет представитель федерации Елена Лобанова. Она уже работала в Хабаровске на чемпионате края по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Драйленд-ДВ». Двухдневные состязания впервые пройдут в формате пасьют — гонки преследования.

«В первый день спортсмены будут стартовать с интервалом в одну минуту по очереди, какая им выпадет при жеребьёвке. На финише судьи будут фиксировать разницу во времени между каждым участником. Во второй день будет сложнее: каюрам придётся навёрстывать это временное отставание», — уточнила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный секретарь «Амурской метели» Анна Павлинова.

Традиционно конкуренцию местным каюрам составят спортсмены и собаки из соседних регионов Дальнего Востока: Приморья, Камчатки, Сахалина, Приамурья и ЕАО. Самая длинная — десятикилометровая — трасса для соперников в нарта-спринте проляжет по льду и левобережью Амурской протоки.

В рамках «Метели» организаторы устроили несколько платных развлечений — так они помогают своим коллегам собрать деньги для поездки на первый чемпионат России по снежным дисциплинам ездового спорта. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он пройдёт 11 и 12 февраля в Тверской области. На перелёт каюров и собак требуется около 200 тысяч рублей. Однако спортсмены остались без поддержки и вынуждены рассчитывать лишь на собственный силы.

Чтобы пополнить «копилку», владельцы четверолапых питомцев в течение двух дней проведут популярную акцию «Собака-обнимака»: за символическую плату любой желающий сможет заключить в объятия сибирских хаски, маламутов, самоедов и других.

Главным сюрпризом для гостей «Амурской метели» станет возможность 5 февраля самим примерить роль каюра и попробовать управлять упряжкой из двух собак на дистанции в 200 метров.