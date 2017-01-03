У хабаровчанки знакомый украл ключи и угнал автомобиль

Жительница краевой столицы стала жертвой кражи. Знакомый украл ключи от её автомобиля, угнал иномарку и скрылся. Машину стоимостью в 200 тысяч рублей полицейским удалось оперативно найти.

За помощью к правоохранителям обратилась жительница Северного микрорайона Хабаровска. Она рассказала, что накануне преступления в гостях у неё был знакомый мужчина. Злоумышленник похитил у хозяйки квартиры комплект ключей от иномарки, а потом с придомовой автопарковки угнал машину и скрылся в неизвестном направлении. Ориентировку на похищенное транспортное средство дежурный передал всем наружным нарядам. Машину и подозреваемого в угоне обнаружили у одного из многоэтажных домов на улице Тихоокеанской.

Стражи правопорядка доставили 28-летнего фигуранта в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи и грабёж. В этот раз его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, в Комсомольске-на-Амуре мужчина украл у своей знакомой ключи от квартиры местного жителя. Пока тот был в командировке, злоумышленник вынес из чужого жилья бытовую технику, строительные инструменты и спортивные снаряды, а после этого вернул ключи на место. На мужчину завели уголовное дело.