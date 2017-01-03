Хабаровский край стал первым в ДФО по объёму лесозаготовок в 2016 году

Хабаровский край в 2016 году лидировал среди всех регионов ДФО по объёмам лесозаготовок. На местных предприятиях в течение года стабильно увеличивалась доля переработки круглой древесины — в прошедшем году этот показатель составил 40 %. Выпуск лущёного шпона, топливных гранул и пиломатериалов увеличился в среднем на 6 % по сравнению с 2015 годом. Это стало возможным благодаря тому, что в крае реализуются крупные инвестиционные проекты в лесной отрасли.

Проект ООО «Азия лес» в Солнечном районе правительство России признало приоритетным. На него выделили 847 миллионов рублей для строительства инфраструктуры. Компания работает над созданием мощностей по ежегодному производству 330 тысяч кубометров пиломатериалов, 290 тысяч кубометров технологической щепы и 84 тысяч тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест. Федеральные средства инвестор направит на строительство дорог и мостов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», крупнейшая лесоперерабатывающая компания региона RFP Group подписала три соглашения с японскими корпорациями. Главное из них — о финансировании пеллетного завода мощностью 90 тысяч тонн совместно с «Проспект Компани Лтд». Остальные договорённости закрепили дальнейшее развитие проекта, в частности — увеличение объёмов производства на пеллетном заводе до 500 тысяч тонн (совместно с «Дайчу Корпорейшн»).

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в прошлом году регион заключил соглашение с Народным правительством провинции Цзилинь Китая о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Стороны совместно реализуют стратегический проект «Аркаим — Цзиньда». Он состоит из трёх этапов, на последнем запланировано создание производства по переработке древесины для извлечения из лиственницы пребиотика и антиоксиданта в бондовой зоне «Синлун» провинции Цзилинь.

Агентство также писало, что проекты Хабаровского края по глубокой переработке древесины оценил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его мнению, создание отраслевого кластера на Дальнем Востоке должно придать импульс развитию предприятий лесоперерабатывающей промышленности региона.