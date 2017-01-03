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Жители Хабаровского края стали меньше болеть ОРВИ и гриппом: РИА "Восток-Медиа"
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Жители Хабаровского края стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

Жители Хабаровского края стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Уровень эпидпорога за неделю снизился на 15 %
03 января 2017, 14:05
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 26 декабря 2016 года по 1 января нынешнего число заразившихся по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 15 %. Уровень эпидемического порога всё ещё превышен, но на 30 %. Болезнь в таких масштабах коснулась всех возрастных групп населения, кроме детей школьного возраста.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сильнее всего превышена заболеваемость в дальневосточной столице — на 50 %, а в Хабаровском районе — на 29 %. Там специалисты проводят все мероприятия, чтобы стабилизировать ситуацию. Лабораторный мониторинг показал, что заболеваемость связана с вирусами негриппозной этиологии и вирусом гриппа А (H3N2). В новогодние каникулы Роспотребнадзор особенно внимательно следит за местами, где проводятся утренники для детей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за предэпидемической обстановки в больницах края ввели карантин. С середины декабря во всех медицинских учреждениях введён масочный режим. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае поликлиники перевели на шестидневную рабочую неделю. По субботам дежурные бригады будут вести приём больных до 17:00. Также они будут приходить к заболевшим на дом. В регионе, кроме того, регистрируются случаи ротавирусной инфекции, однако вспышек заболевания медики не фиксировали.

 
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Комментарии
  • Одессей  (16:47, 03.01.2017)

    Окончание (Извлечение). В июле 1990 года над Ростовым на Дону пролетел самолет, оставляя шлейф ядовитого облака, которое село на рабочие кварталы города. Власти вынуждены были эвакуировать жителей в безопасное место. Среди эвакуированных многих пришлось госпитализировать. В последние несколько лет специалисты утверждают, что бывший СССР занимает первое место в мире по росту паразитарных заболеваний. Заявление Минздрава, что жители Хабаровского края будут в этом году будут подвергнуты южнокорейским штаммом гриппа многое объясняет. В 1972 году Советский Союз в Женеве подписал Международную конвенцию о запрещении разработок, накопления и распространения биологического оружия. В 1975 году конвенция была ратифицирована. Ровно через 20 лет после подписания конвенции Президент Российской Федерации Б. Ельцин издал Указ "Об обеспечении выполнения обязательств в области биологического оружия". Но и этот указ не выполнялся. В секретных лабораториях НИИ Министерства обороны и ФСБ по-прежнему продолжаются разработки этого страшного оружия. Вспышка сибирской язвы осенью этого года в Ямало-Ненецком автономном округе не единственное тому подтверждение.

  • Одессей  (16:49, 03.01.2017)

    Продолжение. В январе 1992 года в Калужской области, в подсобном хозяйстве бывшего КГБ СССР, внезапно пали 36 свиней. Ветеринары установили классическую форму чумы. Калужской области грозила массовая эпизоотия, но у счастью вспышку эпизоотии удалось быстро локализовать. В марте 1992 году бактериалогическое оружие применялось в Нагорном Карабахе. Под Москвой в поселке Оболенском находится секретное НИИ занимающееся разработками бактериологического оружия. Поселок не значится не на одной карте Московской области, а на вывеске института написано, что он занимается разработками химикатов для борьбы с вредителями растений. В штате насчитывается более ста кандидатов наук, десять докторов наук и три профессора. На протяжении нескольких лет институт занимается разработками специальных бактерий, способных выделять психотропные вещества. Эти вещества предназначены для управления психики.

  • Одессей  (16:52, 03.01.2017)

    Начало # 2. (Извлечение) В 1979 году в г. Свердловске произошла вспышка эпидемии сибирской язвы. Пострадали десятки людей и скот. Виновником оказался военный городок № 18, расположенный в одном из районов Свердловска. Оказывается этот городок, расположенный в центре крупнейшего города является научно-исследовательским центром, занимающимся разработками химического оружия. Во время работы правительственной комиссии начальник военного городка Михайлов покончил жизнь самоубийством. КГБ затыкало рот всем, кто мог пролить свет на причину возникшей эпидемии. В Санкт-Петербургском Государственном НИИ особо чистых биопрепаратов на протяжении нескольких лет производят биологическое оружие. Основное направление, НИИ - производство высококачественного штамма чумы. Никто не знал, что в Санкт-Петербурге находится опасное для населения научно-исследовательское учреждение, если бы оставшийся на Западе бывший директор института Пасечкин не поведал журналистам и западной общественности о настоящем профиле института. Санкт-Петербург в буквальном смысле напичкан секретными НИИ, производящими различные виды современного оружия. По статистическим данным население северной столицы только за шесть месяцев 1992 года уменьшилось на круглую цифру.

  • Одессей  (16:53, 03.01.2017)

    Начало 1 (Извлечение) В сентябре 1991 года, а это смутное время, когда гигимоны Империи зла прибегнув к оружия массового поражения против собственного населения, пыталось не только спасти постыдно разваливающий благодаря их СССР, но и чтобы сегодня извращенцы безнаказанно могли переворачивать историю с ног на голову и убеждать население о том, как хороша была Империя зла с его ГУЛАГом народов СССР, в г. Аральске вспыхнула эпидемия чумы и только невероятными усилиями местных властей удалось быстро локализовать очаг эпидемии.

  • Одессей  (16:56, 03.01.2017)

    P/S. Устроив цензуру на фейсбуке, Иуда и полицейские твари пытались сегодня устроить провокацию, мол у соседки цветочки замерзли пора тебе в психушке полежать, вот им и полежиться. . .



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