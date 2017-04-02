Андрей Гордеев: у "СКА-Хабаровска" получилось два разных тайма

Главный тренер «армейцев» после матча с красноярской командой озвучил своё мнение о том, почему «СКА-Хабаровск» уступил хозяевам поля. По мнению Андрея Гордеева, «Енисею» помогла воля к победе.

«Получилось два разных тайма. Контролировали игру в первом тайме, игроки выполняли то, о чем договаривались вначале. Мы понимали, что будет такой порыв со стороны «Енисея», но не совладали, не дотерпели. Хозяевам принесло результат огромное желание выиграть во втором тайме», — отметил наставник дальневосточников.

В свою очередь, главный тренер красноярского клуба Андрей Тихонов сказал, что в первом тайме матча «СКА-Хабаровск» пользовался ошибками его подопечных, но после перерыва «Енисею» удалось перехватить инициативу.

«Первый тайм был равный, мы выглядели неплохо, имели подходы к воротам, а команда из Хабаровска использовала нашу секундную расслабленность. Давление на команду высокое было перед матчем со всех сторон. На второй тайм удалось ребятам настроиться, переломить матч и показать свою лучшую игру. Огромное спасибо болельщикам сегодня, которые гнали нас вперёд и поддерживали!», — прокомментировал он.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», накануне, 1 апреля, «армейцы» проиграли красноярскому «Енисею» на выезде — 1:3. Для хозяев поля эта победа стала первой после возобновления сезона. «СКА-Хабаровск», сохранив за собой третье место в турнирной таблице, возвращается домой без очков. Уже 8 апреля дальневосточники встречаются на стадионе имени Ленина с московским «Динамо».