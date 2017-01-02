Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 05 января 2017 года, 15:34
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
Регионы:


Популярное
вчера, 18:02
В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 15:55
Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду

Обсуждаемое
вчера, 15:55
3

Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 18:02
2

В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
2

Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 317



Система Orphus

Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года

Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года
Эрика Сэфстрёма и Кристоффера Фагестрёма включили в расширенный состав национальной сборной
02 января 2017, 19:02
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: YouTube

Полузащитники хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» заявлены в состав сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира этого года. С заявлением о том, что Эрик Сэфстрём и Кристоффер Фагерстрём включены в расширенный список игроков шведской команды, выступил главный тренер национальной сборной Свенне Ольссон.

Соревнования пройдут в Сандвикене с 29 января по 5 февраля 2017 года. Турнир станет 37-м по счёту, а Швеция принимает его в 11-й раз. Главной площадкой борьбы вновь будет «Йоранссон Арена» – в 2009 году там уже проводили Кубок мира по хоккею с мячом. В расширенном списке игроков, которые могут выступить за шведскую команду, - 25 хоккеистов. Уже 19 января главный тренер национальной сборной выберет 18 игроков для окончательной заявки на чемпионат.

Кристоффер Фагерстрём пришёл в хабаровский клуб в мае 2016 года. На сегодняшний день он считается одним из наиболее талантливых игроков шведской Элитсерии нового поколения. Игровую карьеру Фагерстрём начинал в составе команды «Вэргён», выступающей в одном из нижестоящих дивизионов шведского чемпионата и являющейся своего рода фарм-клубом «Венесборга». В Элитсерии полузащитник дебютировал в сезоне 2008/09, проведя за 8 лет в чемпионате Швеции (Элитсерия)  191 матч (114 мячей, 63 голевые передачи). В прошедшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей в национальном чемпионате Швеции (19 мячей, 21 голевая передача). После окончания сезона ему поступили предложения от нескольких клубов Элитсерии, в том числе от столичного «Хаммарбю». Тем не менее Фагерстрём решил подписать годичный контракт со «СКА-Нефтяником», объяснив его желанием попробовать силы в российском первенстве.

Эрик Сэфстрём присоединился к «СКА-Нефтянику» летом 2015 года. В составе «кабанов» он отыграл 43 матча. На его счету 13 забитых мячей и 52 результативные передачи. Весной 2016 года шведский легионер продлил контракт с «армейками». Кроме того, полузащитник принял участие в чемпионате мира прошлого года, завоевав бронзу в составе сборной Швеции. Сэфстрём квалифицируется специалистами как один из лучших бортовых полузащитников современности. Является воспитанником хоккейной школы клуба «Эребру». Чемпион Швеции в составе «Сандвикена» 2011-го, 2012-го и 2014 года. Серебряный призёр чемпионатов страны 2013-го и 2015 года. В чемпионатах Швеции (Элитсерия) провёл 220 матчей, в которых забил 82 мяча и оформил 200 результативных передач. В сезоне 2014/2015 года Сэфстрём отличился 12 голами и 47 передачами. Является автором двух забитых мячей в финальном матче с «Вестеросом». Кроме того, хоккеист выступал за юношескую, юниорскую и молодёжную сборные Швеции. С 2011 года привлекается в национальную команду страны. За это время успел заработать титул чемпиона мира (в 2012 году) и стать серебряным призёром в 2013-м, 2014-м, 2015 году. Участник чемпионата мира в Хабаровске.

Также стало известно, что в состав национальной сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира войдёт бывший вратарь «СКА-Нефтяника» Йоэль Отен. Любимец хабаровских болельщиков после трёх полноценных сезонов в команде «армейцев» вернулся на родину. За три года, которые легионер играл в составе «армейцев», он провёл ровно 100 официальных матчей. Большинство из них — 69 игр — прошли в рамках чемпионата России. За этот период спортсмен вместе с командой стал обладателем кубка России 2014 года, Суперкубка России 2015 года, а также бронзовым призёром чемпионата страны 2016 года. Кроме того, под флагом «СКА-Нефтяника» голкипер дважды выступил на мировых чемпионатах, на которых в 2015 году он удостоился серебряной, а в 2016-м — бронзовой медали.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • АНТОН  (20:00, 02.01.2017)

    Выиграет ЧМ КАК ВСЕГДА СБОРНАЯ РФ



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru