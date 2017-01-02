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Лучших народных дружинников в Хабаровском крае наградят в феврале

Лучших народных дружинников в Хабаровском крае наградят в феврале
Работу активистов оценила комиссия экспертов
02 января 2017, 21:01
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на самую профессиональную народную дружину. В нём приняли участие добровольные формирования из большинства районов региона. Работу активистов, которые весь год помогали полицейским в охране общественного порядка, оценила комиссия экспертов. Также жюри выбрало лучшего дружинника и участкового уполномоченного полиции по взаимодействию с общественниками.

Как рассказали в главном управлении по вопросам безопасности губернатора и правительства края, конкурс проводился в два этапа. Сначала лучшие коллективы и сотрудников оценили у себя в районах. Затем все материалы передали краевой комиссии, которая по заранее утверждённым критериям начислила претендентам итоговые баллы. Во внимание принималось количество часов, проведённых на дежурствах, в том числе во время крупных общественных мероприятий, число предотвращённых фактов нарушения общественного порядка, количество бесед с населением и другие показатели.

«Такой конкурс у нас проводится ежегодно, — отметил начальник ведомства Сергей Кирилюк. — Он помогает стимулировать движение народных дружин, поощрить самых активных. В настоящее время в районах успешно действует 140 формирований общей численностью более 1,3 тысячи человек. Они оказывают полиции огромную помощь. Только в этом году  дружинниками проведено более 4 тысяч рейдов. Общественники помогли пресечь около 1,4 тысячи правонарушений, раскрыть 31 преступление».

По информации пресс-службы «белого дома», в начале февраля в правительстве региона состоится приём, где наградят финалистов во всех трёх номинациях. Лауреаты получат памятные призы и солидные денежные премии.

 
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