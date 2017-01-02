В Хабаровском крае снизили тарифы на электричество для садоводов

В комитете по ценам и тарифам правительства Хабаровского края приняли решение о применении понижающего коэффициента при расчёте платы за электроэнергию для краевых объединений садоводов. Норма начала действовать с 1 января этого года и позволит жителям сэкономить примерно 30 % стоимости.

Действующий на сегодняшний день тариф составляет 4,11 руб. за киловатт-час. Применение понижающего коэффициента 0,7 позволит уменьшить эту стоимость до 2,88 рубля. Новые квитанции садоводы края получат уже в феврале.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам тарифного регулирования в ТЭК Маргарита Эскина отметила, что инициатива о снижении стоимости платы принадлежит Дмитрию Медведеву. С просьбой приравнять тарифы к тем, которые применяются для жителей села, к председателю правительства России обратились садоводы Курской области, которые пожаловались на то, что платят за электроэнергию по городским тарифам, а они выше сельских.

Встреча, после которой премьер дал соответствующие поручения субъектам, состоялась в августе прошлого года. Как отметили в комитете, эта мера позволит усилить поддержку садоводческих движений Хабаровского края, которые вносят большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

Сегодня на территории края зарегистрировано более 400 садоводческих некоммерческих объединений. Их поддержке власти региона уделяют большое внимание. Так, в ближайшее время 12 садово-некоммерческих товариществ по конкурсу получат субсидии на инженерное обеспечение территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.