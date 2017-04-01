Болельщицы "СКА-Нефтяника" подарили хоккеистам сладкую форму

Хабаровская арена «Ерофей» сегодня, 1 апреля, снова открыла двери для болельщиков хоккея с мячом, чтобы любой желающий смог сфотографироваться с главным национальным трофеем этого вида спорта — кубком чемпионата России. За несколько часов этой редкой возможностью воспользовались сотни горожан: среди них были опытные болельщики, начинающие спортсмены, активные пользователи социальных сетей и семьи с детьми.













Ещё одним подарком для болельщиков стала открытая пресс-конференция, которую организовали «армейцы». В течение часа главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев, вратарь Виктор Каменев, защитник Валерий Ивкин, а также полузащитники Максим Ишкельдин и Денис Потёмин отвечали на вопросы фанатов и журналистов.

















Первым делом поклонников интересовало, что ожидает команду после победы в чемпионате России, которую, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», хабаровская команда одержала 26 марта этого года, победив со счётом 6:2 иркутскую «Байкал-Энергию». После этого стало известно, что состав «армейцев» оставили сразу пять игроков — истекли контракты.









«Понятно, что нам необходима свежая кровь, чтобы двигаться дальше и постараться титул, который мы завоевали в этом году, отстоять на следующий год. Мы прекрасно понимаем, какое укрепление ждёт соперников. Поэтому мы намерены тоже усилить свой состав. Те позиции, которые ребята закрывали, на них и будем приглашать новых игроков. Когда эта работа закончится, я точно не могу сказать, но это должно закончиться до 1 июля — до нашего выхода из отпуска, хотя, может, и немного позже», — поделился Михаил Юрьев.









Немало вопросов адресовали болельщики по поводу «финала четырёх» — финальная серия проходила в Хабаровске, и многие могли видеть, как играли «армейцы» и их противники. По мнению некоторых фанатов, «финалом» на самом деле была полуфинальная встреча с «Енисеем». В связи с этим болельщиков интересовали чувства вратаря Виктора Каменева на том матче.





«Сильного мандража в конце уже не было — почему-то я ни на минуту не сомневался, что мы их обыграем. В команде всегда должна быть уверенность. Мы на каждый матч настраиваемся по-своему, нельзя говорить, что кто-то из соперников проще. Полуфинал был не сложнее и не легче финала», — признался голкипер.

Любители русского хоккея получили ответы на вопросы о состоянии здоровья «армейцев», услышали мнения о календаре и системе проведения чемпионата, а также узнали, что именно привлекает хоккеистов в «СКА-Нефтянике». Михаил Юрьев также отметил перспективы игроков фарм-клуба.

















Поклонников Максима Ишкельдина интересовало, сможет ли он закрепить на шлем камеру GoPro, чтобы показать фанатам хоккей его глазами, а поклонниц — секреты имиджа и причёски полузащитника. Кроме того, любительницы русского хоккея подарили команде сладкое угощение — форменные свитера с номерами игроков.

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