Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа

Жительницы Хабаровска Екатерина Возная и Кристина Корнеева не смогли узнать при встрече спасённого с их помощью пенсионера. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на этой неделе девушки в одном из пабликов в Инстаграмме опубликовали объявление с просьбой помочь найти кров в буквальном смысле слова умиравшему от голода и холода пенсионеру. Его они случайно обнаружили по дороге на работу через пустырь около остановки «Депо-2» на теплотрассе. Точно неизвестно, сколько холодных ночей и дней мужчина коротал под открытым небом. После публикации сообщения о бедственном положении гражданина за ним приехал руководитель благотворительного приюта «Процветание» из Берёзовки Иван Маньковский.





Сейчас, как в этом смог убедиться корреспондент агентства, пенсионер обеспечен тёплой постелью и трёхразовым питанием.



«Мы его побрили, подстригли, всю старую одежду, которая кишела насекомыми, сожгли, дали ему новые вещи, провели несколько санитарных обработок, — рассказал Иван Маньковский. — Хочу выразить особую благодарность простым гражданам, которые не прошли мимо попавшего в беду человека. Это — довольно редкий случай за мою практику. Обычно люди предпочитают не замечать вокруг себя бездомных».





Василий Фенюк в интервью рассказал, что на улице впервые оказался ещё в ноябре прошлого года. Вышедший на пенсию сварщик признался, что злоупотреблял алкоголем. Супруга не выдержала пьянок мужа и выставила его из квартиры. Оказавшись на улице в мороз, Василий Фенюк получил сильные обморожения конечностей. Ему пришлось ампутировать все пальцы на руках. После этого какое-то время он жил дома, но вскоре ситуация повторилась.





«Я не хочу даже думать о возвращении домой, ведь и моя родная дочь, которую я вырастил, дал высшее образование, оказалась на стороне матери», — с трудом сдерживая слёзы, поделился с репортёром Василий Фенюк. — Наверное, теперь самые родные для меня люди — это те, кто помог мне избежать верной погибели там, на трубах».

Первая после переезда в приют для бездомных встреча Василия Ивановича и его спасительниц длилась не больше 10 минут. Обе девушки были на работе в крупном гипермаркете. Как только они узнали, что «их дедушку» везут на машине на осмотр к врачу, они сумели взять короткий перерыв.





«Боже мой! Как вы изменились, вас не узнать!» — в один голос изумились Екатерина Возная и Кристина Корнеева, обнимаясь со спасённым ими стариком. — Вы же помолодели лет на десять, не меньше!»









Уже в городской больнице № 10 Василия Фенюка осмотрел врач. Оставшиеся после обморожения фаланги пальцев и ступни ног после круглосуточного пребывания на весеннем воздухе начали сильно болеть.





Как уточнил Иван Маньковский, в приюте Василий Фенюк может оставаться сколь угодно долго. Сейчас в доме призрения на улице Лазаревской в Берёзовке около сотни постояльцев. При этом мест постоянно не хватает. Однако власти уже выделили благотворительному фонду участок земли для строительства нового центра оказания помощи бездомным.