Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 02 апреля 2017 года, 00:59
Болельщицы "СКА-Нефтяника" подарили хоккеистам сладкую форму
Болельщицы "СКА-Нефтяника" подарили хоккеистам сладкую форму
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер
"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Регионы:


Популярное
вчера, 10:12
Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
вчера, 16:49
С 1 апреля пенсии россиян увеличатся
вчера, 19:45
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
вчера, 13:57
Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства
вчера, 19:28
"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер
вчера, 11:35
Крейсер "Варяг" вновь отправился в дальний поход
вчера, 10:27
Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"
вчера, 12:30
Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
вчера, 17:11
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
вчера, 13:40
Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов

Обсуждаемое
вчера, 10:12
19

Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
вчера, 13:57
13

Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства
вчера, 16:49
7

С 1 апреля пенсии россиян увеличатся
вчера, 17:11
3

Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
вчера, 19:45
2

Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
вчера, 11:35
1

Крейсер "Варяг" вновь отправился в дальний поход
вчера, 10:27
Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"
вчера, 11:03
В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный глушитель
вчера, 12:30
Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
вчера, 12:40
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 688



Система Orphus

Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа

Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
Василий Фенюк за несколько дней пребывания в приюте буквально преобразился
вчера, 19:45
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: РИА "Восток-Медиа", социальные сети

Жительницы Хабаровска Екатерина Возная и Кристина Корнеева не смогли узнать при встрече спасённого с их помощью пенсионера. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на этой неделе девушки в одном из пабликов в Инстаграмме опубликовали объявление с просьбой помочь найти кров в буквальном смысле слова умиравшему от голода и холода пенсионеру. Его они случайно обнаружили по дороге на работу через пустырь около остановки «Депо-2» на теплотрассе. Точно неизвестно, сколько холодных ночей и дней мужчина коротал под открытым небом. После публикации сообщения о бедственном положении гражданина за ним приехал руководитель благотворительного приюта «Процветание» из Берёзовки Иван Маньковский.


 

Сейчас, как в этом смог убедиться корреспондент агентства, пенсионер обеспечен тёплой постелью и трёхразовым питанием.


 

«Мы его побрили, подстригли, всю старую одежду, которая кишела насекомыми, сожгли, дали ему новые вещи, провели несколько санитарных обработок, — рассказал Иван Маньковский. — Хочу выразить особую благодарность простым гражданам, которые не прошли мимо попавшего в беду человека. Это — довольно редкий случай за мою практику. Обычно люди предпочитают не замечать вокруг себя бездомных».

 

 

Василий Фенюк в интервью рассказал, что на улице впервые оказался ещё в ноябре прошлого года. Вышедший на пенсию сварщик признался, что злоупотреблял алкоголем. Супруга не выдержала пьянок мужа и выставила его из квартиры. Оказавшись на улице в мороз, Василий Фенюк получил сильные обморожения конечностей. Ему пришлось ампутировать все пальцы на руках. После этого какое-то время он жил дома, но вскоре ситуация повторилась.


 

«Я не хочу даже думать о возвращении домой, ведь и моя родная дочь, которую я вырастил, дал высшее образование, оказалась на стороне матери», — с трудом сдерживая слёзы, поделился с репортёром Василий Фенюк. — Наверное, теперь самые родные для меня люди — это те, кто помог мне избежать верной погибели там, на трубах».

Первая после переезда в приют для бездомных встреча Василия Ивановича и его спасительниц длилась не больше 10 минут. Обе девушки были на работе в крупном гипермаркете. Как только они узнали, что «их дедушку» везут на машине на осмотр к врачу, они сумели взять короткий перерыв.


 

«Боже мой! Как вы изменились, вас не узнать!» — в один голос изумились Екатерина Возная и Кристина Корнеева, обнимаясь со спасённым ими стариком. — Вы же помолодели лет на десять, не меньше!»


 

 

Уже в городской больнице № 10 Василия Фенюка осмотрел врач. Оставшиеся после обморожения фаланги пальцев и ступни ног после круглосуточного пребывания на весеннем воздухе начали сильно болеть.


 

Как уточнил Иван Маньковский, в приюте Василий Фенюк может оставаться сколь угодно долго. Сейчас в доме призрения на улице Лазаревской в Берёзовке около сотни постояльцев. При этом мест постоянно не хватает. Однако власти уже выделили благотворительному фонду участок земли для строительства нового центра оказания помощи бездомным.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Я  (вчера, 20:14 )

    дом прИзрения - место, где прИсматривают за обездоленными. дом прЕзрения - место, где презирают обездоленных

  • автор  (вчера, 20:46 )

    Большое спасибо за замечание! Исправили.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru