Администрация Хабаровска пересмотрит итоги конкурса перевозчиков

Управление федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю отменило решение комиссии о признании победителя конкурса среди перевозчиков на маршруте № 70. Теперь администрация должна сделать повторные запросы в налоговую и пересмотреть свои решения.

К антимонопольщикам с жалобой на управление транспорта городской администрации обратился один из участников конкурса. Предпринимателя отстранили от участия из-за долгов по налогам. Однако по словам, перевозчика, задолженностей как у юридического лица у него нет. Это подтвердила проверка краевого управления ФАС.

Теперь организаторам конкурса нужно повторно направить запрос и ещё раз рассмотреть конкурсные заявки. Однако, по словам, начальника управления транспорта Сергея Суковатого, шансов на победу у предпринимателя всё равно нет.

«У нас была справка из налоговой, что у Денисова была задолженность. В УФАС нас попросили сделать повторный запрос. Мы это сделали. Но если предпринимателя признать участником конкурса, он будет шестым или седьмым. По большому счёту сверхъестественных нарушений нет», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Проблемы возникли ещё с двумя направлениями. На маршруте № 4 предприниматель отказался работать. Администрация провела повторный конкурс, объявила победителя, но выйти на линию он не может — в федеральном законе не прописано, как выдать ему маршрутную карту. Перевозчик, который должен возить пассажиров по маршруту № 62, не появляется на дорогах по той же причине, что и 70-й — из-за проверки УФАС.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем эти вопросы будут решены и автобусы выйдут на маршруты», — отметил Сергей Суковатый.

Новый автобусный маршрут № 70, соединяющий Волочаевский Городок, улицы Местную и Лейтенанта Орлова, власти дальневосточной столицы обещали запустить в начале 2017 года. Однако в феврале на линии автобусы не вышли — оказалось, что в дело вмешалось УФАС по Хабаровскому краю, которое приостановило действия управления транспорта и не допустило перевозчиков к работе.