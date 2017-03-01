На теле погибшего в посёлке Ванино ребёнка не нашли признаков насилия

В посёлке Ванино Хабаровского края следователи продолжают выяснять обстоятельства смерти исчезнувшего накануне мальчика. При осмотре тела ребёнка правоохранители не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Уголовное дело по статье «Убийство» продолжают расследовать. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, сейчас устанавливаются все подробности, в том числе реальная причина смерти мальчика.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», малолетний ребёнок ушёл гулять 26 февраля и пропал. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — так у правоохранительных органов появляется больше полномочий для проведения разыскных мероприятий. Чтобы установить местонахождение мальчика, организовали масштабный поиск, в котором участвовали сотрудники полиции и волонтёры.

Тело исчезнувшего мальчика обнаружили у подножия горки под снегом. По предварительным данным, ребёнок мог погибнуть в результате несчастного случая. У правоохранителей есть версия о том, что юный житель посёлка Ванино, скатившись с горки, провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом, и малыш попросту замёрз.