В Хабаровске собственник дома больше 20 лет не мог выселить жильцов

В социальных сетях хабаровчане обсуждают своеобразный «крик души» жителя Центрального района. Горожанин, пожелавший остаться инкогнито, сетует на некомфортные условия проживания в ветхом доме № 59 по улице Калинина. По соседству с ним красуются благоустроенные новостройки. Двухэтажное деревянное строение расположено на пересечении Калинина и Уссурийского бульвара. Как и в 1910 году (год постройки дома — прим. ред.), людям приходится топить печи, а не пользоваться централизованными коммуникациями. Автор публикации в паблике «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» приложил фотографии барака в подтверждение своих слов.

«Ну а куда нам деваться? В 30 метрах от нас проходит теплоцентраль, но никто не хочет подключить наш дом к ней. Мы уже и жаловались, и заявления писали - бесполезно. Вот и приходится всю зиму топиться дровами, иногда углем. А электричеством очень дорого - попробуй целую квартиру калорифером согрей! В конце месяца счет за электроэнергию выставят тысяч в 15. Дровами значительно дешевле», — поделился с горожанами своим мнением автор (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.)

Корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» попытался выяснить, какая управляющая компания заведует коммунальным хозяйством дома. Корреспонденту удалось узнать, что фактически жилищно-коммунальной организации в доме нет. У строения есть владельцы — это частная компания.

«Он никакой управляющей компании не принадлежит. Есть такое ЧОП «Хабаровский Алекс», это частное охранное предприятие. Вот они этот дом выкупили. Людей не хотят расселять. Там такая непонятная история. Они ходят в мэрию. Хотя, когда они его брали, они обязались, что расселят, а сейчас пытаются задний ход сделать Они владельцы этого дома. Ну как, до тех пор, пока они не до конца всех расселят. Им даже этот дом не нужен, им нужно пятно (участок — прим. редакции)», — сообщил корреспонденту агентства специалист управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска на условиях анонимности.

Директор частного охранного предприятия действительно является собственником земельного участка на улице Калинина, где стоит жилой дом № 59, ему же принадлежит и барак. Но у этого объекта недвижимости есть ещё один хозяин — юридическая компания.

«Я собственник уже 24 года, люди не платят деньги ни за что. Они когда-то писали, что у них крыша течёт. Я нанимал бригаду и покрывали её металлом, рубероидом. Даже за то, что отремонтировал, ничего они не заплатили. Они пользуются водой, мы писали в Горводоканал, чтобы их отключили от воды, неоднократно. Они самовольно провели водопровод, подключились в далёкие годы. Юрист мой ходил, но коммунальщики не реагировали, чтобы отключить жильцов от воды. Когда он пошел к Стеблевскому, тот дал команду и нам выписали ущерб, что мы незаконно пользуемся водой. На ЧОП выставили счёт за неуплату — сначала четыре миллиона, потом восемь. С электричеством. Мы писали бумагу в электросети, чтобы их отключили от электричества, так как некоторые вообще не платят. Мне ответили: «У нас нет договора с вами. К вам вопросов нет». А когда вообще перестали платить за свет, тогда Энергосбыт сразу стал просить помощи, чтобы заставить их платить. Много было судебных решений. Им судья пальчиком погрозит, что они обязаны платить, иначе выселят. Бесполезно. Им нравится жить в центре Хабаровска и не платить ни за что», — заявил генеральный директор ООО «ЧОП «Хабаровский Алекс» Владимир Ячкула.

Казалось бы, тупиковая ситуация — люди зарегистрированы в этих квартирах, но никаких документальных подтверждений на право проживать в них нет. Шесть из восьми жилплощадей оказались заняты постояльцами. Помещение не приватизированы, договор коммерческого найма хабаровчане отказываются заключать. Долгие походы по судебным инстанциям, в органы местного самоуправления и прокуратуру привели к неоднозначному результату.

«Постановлением межведомственной комиссии решено, что в этом доме нельзя жить. Дом аварийный, мы не хотим брать на себя ответственность, если там что-то случится. Дом нецелесообразно реконструировать», — рассказал юрист частного охранного предприятия Валерий Прокопьев.

Следующий шаг, к которому хотят прибегнуть владельцы недвижимости — это выселение жителей квартир. Людей не собираются выбрасывать на улицу, им предлагают очень хорошие условия — фактически, бездомным подарят жильё в черте города.

«Мы написали им письма. Дали срок до первого апреля решить, так скажем, свою судьбу. Какой вариант мы им предлагаем — мы готовы предоставить квартиры в собственность в пределах муниципального округа Хабаровск (города — прим. ред). При отказе жильцов, мы покупаем квартиры у второго собственника. Обращаемся в суд, показываем, что дом не пригоден для жилья. Инстанция вынесет решение переселить их в эти квартиры, мы получим исполнительный лист и отдадим в службу судебных приставов. Пусть приезжают и переселяют», — объяснил законный представитель ЧОП.

Если обитатели барака выберут второй вариант, репрессий не избежать. Жить, не оплачивая счета за коммунальные услуги, им уже никто не позволит. В случае задолженности хабаровчан просто выселят из квартир навсегда и без предоставления альтернативы. Ответа на уведомление пока нет. Но на месте дома № 59 по улице Калинина уже запланировано строительство. Представители собственников пока не раскрывают всех планов на этот счёт.