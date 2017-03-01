Комсомольчанин попался на продаже крупной партии героина

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали местного жителя, когда он пытался сбыть крупную партию героина. В квартире его знакомого правоохранители нашли ещё больше наркотика. Злоумышленник признался, что купил вещество для продажи, и его отправили под стражу.

Правоохранители выяснили, что 43-летний житель Комсомольска-на-Амуре причастен к сбыту партии героина весом 1,97 грамма своему знакомому. В момент продажи наркотика мужчину задержали полицейские. В квартире его знакомого в ходе обыска нашли свёрток с героином весом порядка 33 граммов. Со слов фигуранта, наркотик он приобрёл у знакомого из Хабаровска, чтобы распространить его в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление», «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Покушение на сбыт наркотических средств». Фигуранта стражи правопорядка заключили под стражу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, в краевом центре правоохранители поймали злоумышленника во время «закладки». Парень пытался спрятать запрещённые вещества рядом с административным зданием. А другому местному жителю доставили партию наркотика из Китая. Полицейские задержали парня во время получения посылки.